Jan Oblak – 7,5: Standardno nadpovprečen, a ga peče prejeti zadetek v zadnji sekundi tekme, za katerega ni kriv. Ko je bilo najbolj kritično pred slovenskim golom, je znova ostal hladen kot »brizganec«. Znova je bil slovenska hobotnica, ko je dobival dvoboje ena na ena s srbskimi napadalci, ko je ves Balkan žogo že videl v mreži. Vodja napada Srbije Mitrović ga bo sanjal še nekaj dni, saj je inteligentno prebral vse njegove namere.

Žan Karničnik – 8: Dokaz, kaj zmorejo fantje iz slovenske lige. Tekma življenja, ki mu je zasluženo prinesla prestižni naslov MVP, kar je super reklama za slovensko ligo. A obenem problem za Celje, ki ga bo po takšni predstavi težko zadržalo. Z golom je spravil v delirij dober odstotek prebivalcev Slovenije, ki so bili na stadionu (20.000) in ostalih 99 odstotkov v domovini. Suveren v obrambi, pogumen v napadu, obenem pa maratonec v obe smeri.

Preberite še: Jović poskrbel za šok v Sloveniji

Vanja Drkušiić – 7,5: Tokrat boljši del štoperskega para, ki je iz rezervista postal prvokategornik. Za nameček je nekajkrat šel pogumno v napad. Tuji mediji hvalijo igro slovenskih osrednjih branilcev, ki sta naredila nevidnega Vlahovića, medtem ko odličen skakalec Mitrović ni imel pravilno naravnanih merilnih naprav. Agresiven, odločen, pravočasen, pogumen v boju za vsako žogo. Predstava, s katero je prerasel rusko ligo.

Jaka Bijol – 7: Naredil je več napak, kot je pri njem dnevna norma. Skoraj zabil avtogol in tekmecu omogočil protinapad, ko je pričakoval pisk sodnika. V seštevku na krilih koroške trme še vedno predstava za oceno prav dobro, v katero je vnesel inteligentne prekrške, da je ubijal ritem igre Srbije.

Erik Janža – 7: Junak remija proti Danski je imel zahtevno nalogo, da kroti kapetan Srbije Tadića, igralca z največ nogometnega znanja. Zvezdnika Fenerbahčeja je naredil nevidnega in nervoznega.

Petar Stojanović – 6,5: Pokal je od energije. Počasi prihaja v formo, s katero je navduševal v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Adam Gnezda Čerin – 7: Šerif sredine igrišča in znova prvi maratonec Slovenije z 11,6 kilometra. Eden najboljših vezistov v regiji, ki mu z vsako tekmo raste cena. Vse bolj postaja Robi Koren sedanje generacije.

Timi Max Elšnik – 7,5: Upravičil dres s sveto številko deset na hrbtu. Najboljša predstava v reprezentanci, potem ko smo po slabi tekmi proti Danski ugibali, če ga bo zamenjal Gorenc Stanković. Očitno je po kaosu v Olimpiji potreboval eno tekmo, da je ujel evropski ritem. Srbom je kradel žoge, gradil slovensko igro, tekel v obe smeri, bil pravočasen v dvobojih, inteligentno bral igro in asistiral za gol Karničniku.

Jan Mlakar – 6: Hrvaški mediji so njegovo veliko zapravljeno priložnost v prvem polčasu pospremili s komentarjem, da je nekdanji igralec Hajduka skoraj zabil gol Srbiji. Sposoben je boljših predstav.

Andraž Šporar – 6,5: Pregorel v veliki želji. Slab dan. Trudil se je po najboljših močeh, a za razliko od tekme z Dansko ni prihajal v priložnosti.

Benjamin Šeško – 6,5: Zamenjan, ker so ga grabili krči, zato je manjkal v zaključku tekme v defenzivnem skoku. Srbi so se ga bali, se nanj posebno pripravili, a je njihovo na srečo svojo priložnost za gol zapravil.

Jon Gorenc Stanković – 6,5: Z njegovim vstopom je Kek utrdil zvezno vrsto v defenzivnem delu in omogočil več svobode Elšniku v napadu.

Benjamin Verbič, David Brekalo, Žan Vipotnik –: Premalo so igrali za oceno.

Selektor Matjaž Kek – 7,5: Vidno razočaran z remijem, a ponosen na predstavo, ki je bila ena najboljših tekem v zgodovini slovenskega nogometa. Slovenija na evropskem prvenstvu igra dobro in všečno. Taktično odlično vodena tekma in srbski strokovni komentatorji govorijo o doktorskem delu trenerja, ki točno ve, kako mu ekipa igra, a na srečo Srbije na Bavarskem ni imel sreče. O premoči Slovenije v prvem polčasu, ko Srbi niso vedeli kje so in je manjkal le gol, vse razkriva podatek, da je bil z naskokom najboljši igralec Srbije vratar Rajković. Dobre menjave, zlasti ko je v drugem polčasu Gorenc Stankovića postavil v zvezno vrsto in razigranega Elšnika prestavil na levo stran bližje golu Srbije. x