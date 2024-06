Pri tem pa ni imela lahkega dela. Kubanci so se, tako kot so napovedovali strokovnjaki, izkazali kot odlična ekipa, ki je ob dobrem dnevu lahko preseneti vsako reprezentanco. Ima odlične posameznike, ki igrajo v najmočnejših evropskih ligah, kot ekipa sicer veliko niha, to kaže tudi lestvica lige, bori se še tako za zaključni turnir kot za olimpijske igre.

Ne niha pa samo od tekme do tekme, ampak med svojimi dvoboji, to je dokazala tudi v Ljubljani. Na trenutke je kazalo, da Slovence lahko preseneti, a izbranci Gheorgeja Cretuja tega vendarle niso dopustili, pa čeprav so v preteklosti že kazali tudi boljše predstave. Napak je bilo kar nekaj, težave jim je predstavljal kubanski blok, na trenutke tudi sprejem, toda to ni bilo usodno. Ko je bilo najbolj potrebno, so bili pravi, tokrat so se tudi s pomočjo glasnih tribun rešili v vrhunsko odigranem »tie breaku«.

V petek bodo imeli prost dan, v soboto pa se bodo merili z Italijani, s katerimi se skupaj s Poljaki borijo za prvo mesto po prvem delu lige. Azzurri v Ljubljano niso prišli z vsemi najboljšimi, a tudi njihova "rezervna" ekipa je spoštovanja vredna.