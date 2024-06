Tako je na ljubljanski enoti, kjer so povedali, da so bili kot največja upravna enota v Sloveniji že pred stavko soočeni z velikim pripadom upravnih zadev. Po pojasnilih načelnika ptujske upravne enote Metoda Graha je število rešenih zadev v času stavke primerljivo s časom pred stavko, v skladu z navodili ministrstva za javno upravo pa izvajajo bistvene naloge. »Težave, ki jih imamo pri reševanju upravnih zadev s področja gradbeništva, niso posledica stavke, ampak pomanjkanja kadra,« je dejal Grah.

Na murskosoboški upravni enoti so v času stavke izdali nekaj gradbenih dovoljenj, ki so vezana na financiranje z evropskimi sredstvi. Zadeve, ki se niso obravnavale, niso le posledica stavke, temveč predvsem prezasedenosti uradnikov. »Z velikim kadrovskim primanjkljajem se soočamo že nekaj let. Število zadev na posameznega uradnika na oddelku za okolje in prostor znaša od 180 do 200, slovensko povprečje pa je 123 zadev. Zato se soočamo z velikimi zaostanki, ki se s stavko povečujejo,« so povedali na murskosoboški upravni enoti.

Na kranjski upravni enoti pri pregledu novih vlog sledijo ločenemu pregledu formalne nepopolnosti (pravica graditi …) in vsebinske nepopolnosti (primernost pripravljene vsebine). »Pri formalnih pregledih zahtevka ne beležimo zaostankov, saj je pregled pri vsaki novi vlogi opravljen v 15 dneh po vložitvi zahtevka,« je dejala načelnica Metka Knific Zaletelj in dodala, da prisluhnejo prošnjam investitorjev, ki so časovno vezani na pridobitev določenih sredstev za gradnjo.

S stavko se strinjajo, a delo opravijo

Kot je povedal Boštjan Rezar, vodja oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo na Upravni enoti Celje, imajo njihovi uslužbenci visoko moralno zavedanje, da bi z nedelom škodovali gospodarstvu in strankam. »Zato svoje delo opravijo, čeprav stavko podpirajo in se z njo strinjajo, saj so za svoje delo in odgovornost premalo plačani.« Po pojasnilih načelnice novomeške upravne enote Mateje Sotler Štor kljub času stavke opravljajo redne naloge kot običajno in po vrstnem redu. »Zaradi tekočega reševanja zadev ni bilo potrebe po določanju izjem pri obravnavi posameznih zadev.« Načelnica koprske upravne enote Nataša Likar je dejala, da zaradi stavke nobena zahteva za izdajo gradbenih dovoljenj ne stoji oziroma se je še ne bi obravnavalo. »Vse prejete vloge se obravnavajo glede na kadrovske zmožnosti, je pa obravnava zaradi predhodno povečanega obsega in pripada zadev podaljšana.« Ob tem je Likarjeva poudarila, da vloge za izdajo gradbenega dovoljenja predstavljajo tretjino vseh vlog, pri čemer njihovo število narašča, čemur pa ne sledi možnost prilagajanja kadrovske zasedbe.