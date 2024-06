Domino efekt zaradi neizdaje gradbenih dovoljenj

Niti en mesec ni minilo, kar so se na večini upravnih enot odločili, da bodo stavkali vse dni v tednu, da so proizvajalci montažnih hiš začutili težave. Jezni so tudi številni posamezniki, ki so se odločili za bivanje v montažnih hišah in so že prodali stanovanja. Država bi težavo lahko rešila na mah, a okleva.