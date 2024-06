Pesmi legendarnih pevk so pod taktirko Patrika Grebla poustvarili številni pevski solisti, Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija ter Mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Med vrhunci sezone bodo koncerti Londonskega simfoničnega orkestra, Concerto Budapest, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino z maestrom Zubinom Mehto, Filarmonica della Scala, nastopi priznanih solistov, med njimi bosta tenorista Jonathan Tetelman in Juan Diego Flórez, pianista Mihaila Pletneva in drugih. Napovedujejo skoraj 100 prireditev, nastopilo več kot 5000 umetnikov z vsega sveta, kot vsako leto pa tudi letos pričakujejo okrog 50.000 obiskovalcev. Festival se izteče 3. septembra s koncertom prve dame pianizma Marthe Argerich v Cankarjevem domu.