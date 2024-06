Druga tekma drugega kroga v slovenski skupini C se je končala z delitvijo točk in enakim izidom kot prva v Münchnu, kjer so Slovenci v zadnjih sekundah dvoboja s Srbijo ostali brez prve zmage na EP.

Dvoboj v Frankfurtu ni navdušil nogometnih sladokuscev, ki so od Angležev pričakovali več. Kljub temu so v 18. minut povedli, ko je po podaji Kyla Walkerja zadel Harry Kane. A kaj dosti več nevarnosti za Kasperja Schmeichla v prvem polčasu ni bilo, so pa Danci praktično edino priložnost v tem delu spremenili v gol.

V 34. minuti je Morten Hjulmand dobil žogo na kakšnih 20 metrih in natančno udaril proti vratom Jordana Pickforda, od vratnice pa se je žoga odbila v gol. V nadaljevanju se mreži nista več zatresli. V zadnjem krogu se bodo v torek zvečer pomerile Slovenija in Anglija ter Danska in Srbija.