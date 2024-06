Tropska nevihta Alberto je prva v letošnji orkanski sezoni, ki je dovolj močna, da je dobila svoje ime, sicer pa z vetrovi, ki trenutno dosegajo le do 75 kilometrov na uro, ne predstavlja večje grožnje. Nevihta ob tem s seboj prinaša padavine, ki jih na jugozahodu ZDA in severu Mehike nujno potrebujejo.

Tropska nevihta je sicer v mehiški zvezni državi Nuevo Leon zahtevala tri smrtne žrtve. Danes je dosegla obalo Teksasa, ameriška nacionalna vremenska služba pa poroča, da se bodo vetrovi na kopnem še umirili. Na jugu Teksasa in ponekod na severu Mehike pričakujejo večjo količino dežja.

Fire Horror In New Mexico: The entire town of Ruidoso, New Mexico, nearly 8,000 people were evacuated. The South Fork, Salt, and Penn Scott Fires have turned into this town’s worst nightmare. #Wildfire#NewMexicopic.twitter.com/pFelMXoGeh