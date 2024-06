Strokovnjaki različnih pedagoških smeri se zavzemajo za odpravo nekaterih dopolnitev zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki jih načrtuje ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI). Skrbi jih omejevanje avtonomije svetov javnih zavodov, za katere menijo, da najbolje poznajo lokalne potrebe in posebnosti javnih vrtcev in osnovnih šol ter lahko najbolje presodijo, kdo je v skladu z zakonskimi predpisi najprimernejša oseba za vodenje zavoda.

»Ponovno želijo uvesti obvezno soglasje ministra k imenovanju ravnateljev. Gre za ureditev, ki jo je uvedla prva vlada Janeza Janše in smo si jo v svetih šol vztrajno prizadevali odpraviti. To je kasneje uspelo vladi Boruta Pahorja, sedaj pa je predlog iz neznanih razlogov spet na mizi. Še več: minister bi ravnatelje lahko po novem celo sam razreševal, če bi ugotovil, da so delovali nezakonito,« je zgrožen direktor Pedagoškega inštituta Igor Ž. Žagar.

Skupaj s številnimi sopodpisniki, med katerimi so tudi profesorji dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Andreja Hočevar in dr. Damijan Štefanc, je na MVI kot predlagatelja zakonske novele naslovil pripombe k načrtovanim spremembam ZOFVI in opozoril na nekatere nezakonitosti. V svoji obrazložitvi je stroka poudarila, da pomeni podelitev pristojnosti ministru za soglasje k imenovanju in razrešitvi ravnateljev javnih vrtcev in osnovnih šol centralizacijo moči in lahko vodi v politično vmešavanje v delovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki jih ustanavljajo lokalne skupnosti.

»Ministri so namreč politične osebe, imenovane na podlagi političnih preferenc, kar pomeni tveganje vpliva vladajoče politike na imenovanja ravnateljev. Ob tem so sodobne politike na področju vzgoje in izobraževanja usmerjene v decentralizacijo sistema in prenos odgovornosti zanj na lokalno raven. Predlagana rešitev pa gre v nasprotno smer,« ocenjuje Žagar.

Preučujejo 40 pripomb

Po besedah Igorja Ž. Žagarja po sedaj veljavni zakonodaji vrtci nimajo ravnatelja organizacijske enote, zato meni, da novela zakona omogoča interpretacijo, po kateri bi bilo mogoče tudi združevanje vrtcev in osnovnih šol v centre. »Že v predlogu dokumenta o združevanju ljubljanskih vrtcev v Center za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki ga je pripravila Mestna občina Ljubljana (MOL), je uporabljena dikcija 'organizacijske enote oziroma vrtci', ki naj bi imeli ravnatelja, center pa naj bi vodil direktor,« je opozoril Žagar. Sogovornik je spomnil, da so v času javne obravnave predlogu MOL nasprotovali tako akademska stroka s področja predšolske vzgoje kot relevantna strokovna združenja, ministrstvo pa je odgovarjalo, da v zakonu ni podlage za združevanje.

»Očitno hočejo pristojni slovensko šolstvo obvladovati vsaj po organizacijski plati, če jim to že po vsebinski ali drugi plati ne uspeva,« je do predlaganih sprememb šolskega ministrstva kritičen direktor Pedagoškega inštituta.

O tem, zakaj sploh načrtujejo spremembe in kdaj naj bi te stopile v veljavo, so na MVI skrivnostni. Pojasnili so le, da je po objavi predloga novele ZOFVI na spletnem portalu e-demokracija.si prispelo približno 40 pripomb različnih pošiljateljev. »Večina pripomb je prispela prek portala, nekaj pa neposredno na ministrstvo, ki v tem trenutku preučuje vse pripombe. Na podlagi tega se bo do pripomb opredelilo, pripravilo morebitne spremembe in jih posredovalo v medresorsko usklajevanje,« so sporočili z MVI.