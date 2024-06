Do oktobra obljubljajo objavo niza študij, analiz in podatkov. Precej jih že imajo, pripravo nekaterih bodo še naročili. Pristojno ministrstvo od za zdaj edinega investitorja v projekt JEK 2 pričakuje objavo mednarodne recenzije vhodnih parametrov ekonomske analize investicije v novo nuklearko.

To recenzijo so v družbi napovedali že maja ob predstavitvi omenjene analize, trenutno pa preverjajo interes pri ustreznih mednarodnih ustanovah, je povedal generalni direktor Gena energije Dejan Paravan. Obenem v družbi računajo, da bo do referenduma, predvidoma že zgodaj jeseni, javno objavljena tudi pobuda za postopek državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za JEK 2.

Trenutno čakajo na pripombe in zahtevane popravke ministrstev za okolje, podnebje in energijo ter za naravne vire in prostor. Te bodo nato vnesli v gradivo. Ministrstvo, pristojno za energetiko, od Gena energije pričakuje tudi recenzirano študijo potresne varnosti lokacije JEK 2. Ugotovitve neodvisne mednarodne recenzije obsežne študije, ki poteka že od leta 2015, bodo predvidoma znane septembra.