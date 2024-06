V tem času naj bi SDH, T2 in družba Telemach Slovenije, ki naj bi prevzela T2, dorekli podrobnosti. SDH je aprila vložil predlog za stečaj T2. Kot so navedli ob tem, jim družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, izhajajoč iz posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2, za izgradnjo optičnega omrežja. Kljub vloženi zahtevi za stečaj so med SDH in T2 tekla pogajanja, v okviru katerih so se skušali dogovoriti o višini dolga T2.

V torek se je nato v zgodbo vpletel Telemach, ko je sklenil pogodbo o nameri za odkup nekaj več kot 98-odstotnega deleža T2 z Garnolom. V Telemachu so zagotovili, da bi ob prevzemu večinskega deleža v svojem tekmecu zagotovili, da bo T2 izpolnjeval svoje obveznosti. To po njihovih navedbah vključuje tudi obveznost do SDH. S tem bi se T2 izognil stečaju. Konec avgusta naj bi bilo več znanega o končni višini terjatve SDH do T2 in načinu njenega poplačila. V SDH so pojasnili, da je do takrat predvideno, da partnerji sklenejo vse potrebne izvedbene akte, kar bo nato omogočilo dokončni umik predlogov za stečaj.