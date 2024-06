Podjetje CryptoQuant je sredi tedna objavilo poročilo o stanju na trgu bitcoina v zadnjih dveh tednih. Glavna ugotovitev poročila je, da so bili dolgoročni imetniki bitcoinov in rudarji v zadnjih dveh tednih med največjimi prodajalci in kažejo le malo znakov ponovnega povpraševanja. Denarnice, ki jim sledi podjetje, so v zadnjih dveh tednih prodale za več kot 1,2 milijarde dolarjev bitcoina, verjetno s pomočjo posrednikov. Po »halvingu« je opaziti trend preusmerjanja poslovnega modela rudarjev bitcoina, in sicer se preusmerjajo v posle, povezane z umetno inteligenco. Podjetja v cvetočem sektorju umetne inteligence imajo vedno večje potrebe po energetsko intenzivnih podatkovnih centrih. Rudarji bitcoina pa že posedujejo potrebno infrastrukturo in imajo tako priložnost sodelovati s takšnimi podjetji. Prepolovitev nagrad za vzdrževanje bitcoinove blokovne verige je verjetno glavni razlog za iskanje nadomestnih prihodkov.

Nedorečenost kriptovalut

Cenovno gledano je v zadnjih štirinajstih dneh podobno trgovala tudi druga največja kriptovaluta ether. Sredi tedna je bila cena slabih 12 odstotkov nižja kot ob zadnjem pregledu trga, vendar je sledil konkreten odboj. V zadnjih dveh dneh je ether pridobil približno 7 odstotkov. Sicer za zdaj sprejetje promptnih ETF-skladov ni imelo tako pozitivnih učinkov na ceno, kot bi bilo pričakovati. Naslednji korak je uvrstitev ETF-skladov v trgovanje. Šele takrat bo vidno, kakšno je zanimanje za ether med tradicionalnimi vlagatelji in kakšen bo vpliv na samo ceno kriptovalute.

Kot rečeno, trenutno trg kriptovalut kaže šibkost, sploh če upoštevamo dogajanje na delniškem trgu. Glavni ameriški delniški indeks S&P 500 je na najvišji točki v zgodovini in še vedno raste. Vse bolj se krepi optimizem o nižanju obrestnih mer in posledično močnejšem ameriškem gospodarstvu. Kriptovalute pa so v zadnjih treh mesecih precej bolj nedorečene.