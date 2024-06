V hrvaškem konglomeratu Fortenova, ki je vzniknil na ruševinah propadlega Agrokorja, bo prišlo do korenitih sprememb. Najprej bodo izpeljane lastniške spremembe, nato bi lahko prišlo do odprodaje kmetijske divizije, v avgustu pa bi lahko Fortenova, ki je med drugim lastnica Mercatorja, refinancirala več kot milijardo evrov dolgov, za katere plačuje vrtoglave obresti.

Pred dnevi je bila odpravljena še zadnja ovira pred sklepnim dejanjem spremembe lastništva. Evropska komisija je namreč podjetju Open Pass, v katerem je lastnik Pavao Vujnovac, eden od najbogatejših Hrvatov, dovolila prevzem skupine Fortenova, s čimer se bo slednja znebila lastništva sankcioniranih ruskih državnih bank, Sberbank in VTB Bank, ki obvladujeta približno polovični lastniški delež hrvaškega konglomerata. Po naših podatkih bo Vujnovac, ki je trenutno približno 30-odstotni lastnik, po novem prek nizozemskih podjetij obvladoval več kot 75-odstotni lastniški delež Fortenove. Z izjemo sankcioniranih ruskih bank lahko lastništvo v Fortenovi povečajo tudi obstoječi lastniki. Če za to ne bo dovolj interesa oziroma se bodo lastniki odločili svoje deleže prodati, bo vsa potrebna sredstva zagotovilo podjetje Open Pass.

Prihodnji mesec bodo znane tudi podrobnosti o prodaji kmetijske divizije, ki jo sestavljajo podjetja Belje, istrska Agrolaguna, Pik Vinkovci in Vupik. Kot možni prevzemniki se omenjajo Podravka, ki je v večinski lasti hrvaške države, slavonska skupina Žito in madžarski milijarder Lőrinc Mészáros, ki je v zelo dobrih odnosih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Prek spletnih strani zagrebške borze je Podravka v petek sporočila, da je oddala zavezujočo ponudbo za nakup kmetijske divizije. Te Fortenovi sicer ni treba prodati za vsako ceno. Ameriški finančni sklad HPS Investment Partners je ob podaljšanju dospelosti leta 2019 izdanih obveznic v višini več kot milijarde evrov poleg plačila 18-odstotne obrestne mere zahteval začetek prodajnega postopka kmetijske divizije, ne pa njene prodaje. Uspešno izpeljan prodajni postopek kmetijskih podjetij bi za Fortenovo poleg občutnega znižanja dolgov pomenil tudi boljši pogajalski položaj pri refinanciranju obveznosti.

Konzum z dobičkom, Mercator z izgubo

Poglavitni pogoj, da bo Fortenova sploh našla novega financerja za svoje dolgove, je izključitev sankcioniranih bank iz lastništva. Prav lastništvo ruskih bank v Fortenovi je bilo razlog, da je lanski poskus refinanciranja obveznosti spodletel. Nazadnje je bila Fortenova prisiljena skleniti dogovor s HPS Investment Partners, ki je bil svoje terjatve pripravljen reprogramirati do konca letošnjega leta, po 18-odstotni obrestni meri, kar je približno deset odstotnih točk več, kot je morala plačevati dotlej. Po naših podatkih se o refinanciranju dolgov v Fortenovi trenutno dogovarjajo s petimi finančnimi organizacijami, končna odločitev pa bo predvidoma znana avgusta.

Eno od ključnih podjetij konglomerata Fortenova je Mercator. V primerjavi s Konzumom, ki je lani dobiček povečal za štiri odstotke, na dobrih 18 milijonov evrov, je Mercator leto zaključil globoko v rdečih številkah. Kot je razvidno iz nerevidiranih izkazov, je izguba znašala kar 46,7 milijona evrov. Prihodki od prodaje so se povečali za štiri odstotke, kar je manj, kot je v Sloveniji znašala inflacija za hrano in brezalkoholne pijače (4,6 odstotka). Kaj je botrovalo tako visoki izgubi, v Mercatorju niso konkretno pojasnili. Kot so povedali, bodo podrobnosti lahko komentirali po objavi letnega poročila na spletnih straneh Ajpesa. »Vsekakor pa drži, da so poslovanje ne samo Mercatorja, temveč celotnega gospodarstva, v letu 2023 zaznamovale zelo visoke rasti vseh vrst stroškov – energije, storitev, dela ... Mercator je v zadnjem obdobju veliko sredstev vložil v nagrajevanje zaposlenih in v konkurenčnost na trgu – zniževanje maloprodajnih cen –, kar so zaznali tudi naši kupci,« so povedali v Mercatorju. Mercatorjev dobiček iz poslovanja (EBIT) je lani znašal dobrih deset milijonov evrov, kar je bilo dve tretjini manj kot leto pred tem.

Po zatrjevanju naših virov je sicer eden od glavnih razlogov za skoraj 50-milijonsko izgubo Mercatorja plačevanje visokih obresti za posojila Fortenovi.

Fortenova si je izposodila od Mercatorja Embe

Po naših podatkih naj bi del dolgov do svoje lastnice Mercator znižal tako, da ji bo prodal hčerinsko podjetje Mercator Emba, ki med drugim izdeluje instant napitke pod trženjsko znamko BenQuick in desertne prelive pod znamko Sladki greh, njen velik naročnik in ključni partner pa je McDonald's. Poslovni dogodki v tej smeri so se začeli že pred časom. V letnem poročilu o poslovanju za leto 2022 je Mercator Emba razkrila, da jih je januarja lani vodstvo Fortenove obvestilo, da njeno upravljanje kot pridružene članice prehrambne divizije z novim letom prehaja v neposredno upravljanje Fortenove, medtem »ko uradni lastnik podjetja še naprej ostaja Mercator«. Na podlagi pogodbe o okvirnem revolving posojilu, sklenjene aprila lani, je Mercator Emba odobrila Fortenovi posojilo v višini sedem milijonov evrov, ki je dospelo februarja letos. Po nerevidiranih izkazih je Mercator Emba prihodke od prodaje lani povečala za osem odstotkov, na 24,4 milijona evrov, od katerih jih je bilo skoraj 20 milijonov doseženih na tujih trgih. Ob tem se je čisti dobiček povečal za enajst odstotkov in je znašal 2,3 milijona evrov.

Še vedno pa ni znano, kdo – evropska komisija ali Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) – bo presojal koncentracijo na trgu ob načrtovanem Mercatorjevem prevzemu trgovske verige Tuš. Mercator je koncentracijo AVK prijavil že oktobra lani, čeprav bi jo lahko tudi neposredno v Bruselj. Kdo se bo lotil presoje koncentracije, bo po naših podatkih znano v dveh mesecih, zatem pa bo moralo miniti od enega do dveh let, da bo varuh trga odločil, ali Mercator lahko prevzame Engrotuš.

*** 18 % obrestno mero je HPS Investment Partners zahteval za reprogramiranje terjatev Fortenove.

*** Čeprav še ni njegova lastnica, je Fortenova lani prevzela upravljanje Mercatorjevega hčerinskega podjetja Mercator Emba. To je za premagovanje likvidnostnih težav Fortenovi lani odobrilo sedem milijonov evrov posojila.