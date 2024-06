Puščavski pesek je nekaj posebnega. Tega sicer nisem doživel, a menda ga veter prinese skozi še tako majhne špranje. Celo v fotoaparat pride, vsaj bral sem tako. In v fotoaparatu bi bolj težko videli kakšne opazne špranje. Očitno je res zelo droben ta pesek. Tudi vulkanski pepel je droben, no, spekter velikosti je širok, večji delci hitreje izpadejo iz ozračja, najmanjši lahko vztrajajo leta, če jih dvigne dovolj visoko v zrak. Najbrž je pri puščavskem pesku podobno, najbrž so tudi razlike od puščave do puščave. A vendarle, saharski pesek je dovolj droben, da ga zračni tokovi raznosijo zelo daleč, tudi čez Atlantik v Amazonijo, kjer je pravo mineralno gnojilo za tamkajšnjo izprano in s hranili revno prst. In če je dober za gnojenje tal amazonskega pragozda, najbrž tudi našim tlom ne škodi. In naši kraji so dosti bližje Sahari kot Amazonija.

Zakaj potem tako razburjenje, taki dvomi, morda strah pred saharskim prahom, peskom ali kakor koli že? Sam pojav pri nas niti ni tako redek, morda pogostejši v hladni kot v topli polovici leta. Zakaj? Ker so takrat pogostejši prodori hladnega zraka daleč proti jugu – poleti se to zgodi redkeje. Če pride do takega prodora nekoliko zahodneje od naših krajev, pri nas v višinah piha močan jugozahodnik ali južni veter. In če so v Sahari močnejši vetrovi tudi pri tleh in tako dvigajo pesek v ozračje, lahko ta z dovolj močnim vetrom prepotuje dolge razdalje proti severu in severovzhodu. Tudi čez Alpe. Edino, kar nas lahko malo zaskrbi, so primeri, ko pride do visokih koncentracij tega prahu pri tleh, kjer živimo in dihamo. Vsaki dovolj majhni trdni delci nam škodijo, če jih vdihavamo. Tudi saharski prah.

A nič bolj kot podobni delci, ki nastajajo pri kurjenju in v prometu. Tem pa smo izpostavljeni mnogo pogosteje kot saharskemu pesku. Pa ne zganjamo panike, čeprav bi jo skoraj morali; no, ne panike, ampak morali bi biti resnično zaskrbljeni, pa gre vse to nekako mimo, morda ne gremo ravno teč v dneh, ko je raven trdnih delcev v zraku visoka. Seveda povsem upravičeno tako ravnamo tudi, kadar pride do visokih koncentracij puščavskega prahu, a to je precej redko. Ampak res je, da tudi v naravi pogoji niso vedno najboljši za nas – pa saj to že vemo.