Obrat v desno in kratkost “sistemskih zdravil”

Volitve v evropski parlament so prinesle pričakovan zasuk v desno. Čeprav so oblasti v večini držav EU in najvišji predstavniki EU poskušali minimizirati izid volitev kot manjši zasuk v skrajnost, ki ne bo bistveno spremenil političnih razmerij, pa je nervoza očitna. Kaže se v sprožitvi sistemskih mehanizmov, ki bi omejili možnosti skrajnim političnim silam za prevzem vzvodov odločanja in učinkovito vladanje.