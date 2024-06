Slovenija gre naprej

Ni dvoma, da je bila včerajšnja nogometna tekma Slovenija – Srbija v Münchnu v okviru evropskega prvenstva v nogometu največji športni dogodek v novejši slovenski zgodovini, primerljiv kvečjemu s podobno tekmo z dejansko istim nasprotnikom pred 24 leti. Ne v rezultatskem pomenu – tu nogomet (žal) še ne more konkurirati bojem za medalje na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih, ki so nam jih ob norem vzponu slovenskega športa v zadnjem času v kolektivnih igrah pričarali košarkarji, rokometaši in odbojkarji. Pač pa v simbolnem smislu, ko nogomet dobesedno postane najbolj pomembna postranska stvar na svetu in je 20 in več tisoč ljudi pripravljenih vzeti dopust in prihranke ter odpotovati v bavarsko prestolnico podpirat slovensko reprezentanco.