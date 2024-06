Policisti so takoj, ko so dobili obvestilo, odšli na kraj dogajanja, kjer so našli trupli 78-letnice in 76-letnika. Na truplih so bili po prvih podatkih vidni tudi sledovi nasilja, zato policisti sklepajo, da sta oba umrla nasilne smrti.

Dejanja je osumljen 45-letnik, ki so ga policisti že prijeli. Hrvaški portal Index pa navaja informacije, da naj bi šlo za sina umorjenih. Sosedje ubitega para so za portal tudi dejali, da je imela družina težko življenje. Jutarnji list pa je pridobil informacije od sosedov, da sta bila ubita poštena človeka, s katerima ni bilo nikoli problemov. So pa dodali, da je imel njun sin v zadnjem času najbrž psihične težave, saj se je cele dneve vozil naokoli s kolesom, v zadnjih letih pa je postal tudi vidno zanemarjen. Zato so sosedi takoj ko so videli policijo, vedeli, da je prišlo do tragedije.

Vzroke, zakaj je prišlo do tragedije, policisti še raziskujejo. Prav tako še niso sporočili, na kakšen način sta bila umorjena ubita.