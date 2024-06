Po spletu je že zakrožila policijska fotografija vinjenega obraza enega največjih pop glasbenikov. Justin Timberlake je pijan vozil po Sag Harborju, naselju za petičneže, ki je priljubljen kraj poletnega oddiha za zvezdnike na Long Islandu. Ko so ga policisti ustavili, so opazili, da ima »krvave oči in steklen pogled«, njegov zadah pa je imel močan vonj po alkoholu, poroča BBC. Desetkratni prejemnik nagrade grammy ni bil zmožen govoriti artikulirano, zavračal je tudi test, ki bi pokazal stopnjo alkoholiziranosti. »Popil sem en martini in šel za svojimi prijatelji domov,« naj bi Timberlake rekel policistom. Pevca so zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirali in zoper njega vložili obtožnico.

Izpustili so ga brez varščine, pred sodnikom pa se bo moral virtualno zagovarjati 26. julija. Pri BBC še navajajo komentar njegovega odvetnika Edwarda Burka mlajšega, ki pravi, da bo »zavzeto branil svojo stranko«, da je v stiku s pisarno okrožnega tožilstva ter seznanjen s potekom preiskave.