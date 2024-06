»S hčerko Galaad in vnukinjo Milo z neizmerno žalostjo sporočamo, da se je poslovila moja mati Anouk Aimée,« je na družbenem omrežju instagram ob igralkini črno-beli fotografiji zapisala njena hči Manuela Papatakis, ki je bila ob njej, ko je umrla. Enigmatična igralka s prodornim pogledom in osupljivega videza, ki je zaigrala v več kot osemdesetih celovečernih filmih, je bila iskana igralka tako v domači Franciji kot Italiji. Svojo prvo vlogo je dobila leta 1946, ko ji je bilo 14 let, in sicer v romantični melodrami Hiša ob morju (La maison sous la mer). V filmu igra deklico Anouk, katere ime je nato prevzela tudi sama. Francoski pesnik Jacques Prevert jo je prepričal, naj si spremeni še priimek v Aimée, kar pomeni ljubljena.

Njen prvi veliki preboj je prišel s Fellinijevo uspešnico leta 1960 Sladko življenje (La dolce vita), ki je eden najboljših italijanskih filmov vseh časov, s Fellinijem je sodelovala tudi leta 1963 v filmu Osem in pol (8 ½). Leta 1966 ji je vloga mlade vdove v filmu Moški in ženska (Un homme et une femme) prinesla zlati globus in nominacijo za oskarja za najboljšo igralko, s čimer je postala prva igralka v zgodovini oskarjev, ki je bila nominirana za vlogo v francosko govorečem filmu.