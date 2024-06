Zanimanje domače in mednarodne javnosti je bilo minuli teden osredotočeno na mednarodno turnejo predsednika Gibanja Svoboda in poglavarja vlade Roberta Goloba ter njegove uradne spremljevalke in svetovalke Tine Gaber, ki sta najprej odletela na zasebni obisk v ZDA oziroma Dallas na finalno tekmo NBA, izpolnjevat predsednikove sanje iz otroštva, nato sta pobirala pridelke na domačem vrtu, včeraj pa sta se odpravila še v München na tekmo evropskega prvenstva v nogometu med Slovenijo in Srbijo. »Slovenija ima vrhunske športnike in Američani vedo, da smo odličen športni narod.

Predvsem zaradi Luke, pa tudi kolesarjev in drugih. Včeraj so nam gostje v restavraciji – ko so izvedeli, da smo iz Slovenije – začeli kar plačevati pijačo, ker so v Dallasu in Teksasu res ponosni, da se je Luka odločil za njihovo ekipo,« je šef vlade ondan v videoposnetku s terena pomahal domovini in dodal, da se v Sloveniji marsikdaj ne zavedamo, kako nam športniki dvigujejo ugled v svetu. Niso pa bile to edine sanje, ki so se mu izpolnile v zadnjih dneh. Snovalci in raziskovalci revije Reporter so na družbenem medmrežju ujeli še en njegov podvig ob vrnitvi domov iz ZDA in zapisali, da ga je tamkaj pričakal razraščen vrt, v katerem je uplenil zajetno cvetačo. In to kar med polčasom tekme Slovenije proti Danski. »Tri dni me ni bilo – ni podivjala le politična scena, temveč tudi moj vrt ... Prava džungla!« je novost na svojem vrtu komentiral najbolj znan slovenski vrtičkar Robert Golob, kot so pospremili njegovo javljanje v besedi in sliki s cvetačo velikanko v rokah. Ampak to še ni bilo vse, kar je o vrtičkarstvu imel povedati predsednik vlade.

»Nekoč, nekje v tistih bolj mirnih časih, sem imel njivo. Ne samo da sem jo imel, na njej sem preživljal vse vikende. Delo z zemljo ima name neverjetno pomirjujoč učinek. A kaj hočeš, življenje me je spet odpeljalo v Ljubljano. Ampak se ne dam. Sploh ker vem, da narava tudi med betonom najde svojo pot in rodi čudeže,« je bil v vrtičkarsko-liričnem tonu melanholičen Golob, ki te dni ni bil edini, ki je izpolnjeval lastne sanje. Kot smo poročali v vašem najljubšem časopisu Dnevnik, je Golobu v München sledila še politična četica v postavi: predsednica države Nataša Pirc Musar, gospodarski minister Matjaž Han, zunanja ministrica Tanja Fajon in ljubljanski župan Zoran Janković, saj, kot so obvestili državljane iz kabineta predsednika vlade, je evropsko prvenstvo v nogometu odlična priložnost za športno, turistično in gospodarsko promocijo Slovenije ter za krepitev vsestranskega sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo.

Nika Zorjan bi sprejela zanimiv zakon

Morda bo koga od tistih, ki nadvse radi potujejo ter promovirajo Slovenijo in krepijo vsestransko sodelovanje z razvitimi državami, navdušila ideja še ene svetovne popotnice, ki širi ugled Slovenije na mednarodnem prizorišču. Nika Zorjan, ki se je pred kratkim vrnila z Maldivov, je v postpočitniški ekstazi za portal 24ur.com izdahnila, da je dobila idejo za ljudi, ki pišejo in sprejemajo zakone: »Sprejela bi zakon, da bi moral vsak državljan vsaj enkrat na Maldive,« je državnim odločevalcem sporočila Zorjanova. In ti morda celo utegnejo prisluhniti njeni pobudi, saj, kot je razložila, na rajskem otočju ni samo lenarila in gledala v zrak, ampak tudi marljivo delala. »Najprej sem mislila, da bo samo dopust, potem pa sem si rekla, da če že grem na Maldive, moram to izkoristiti,« je še dodala in obelodanila, da je tamkaj posnela videospot za svojo novo uspešnico, ki sliši na ime V postelji, imela pa je še čas, da je v svet in splet razposlala kopico svojih fotografij v kopalkah.

Še eno nadarjeno avtorico, Ano Tavčar, so te dni zapazili pronicljivi opazovalci družbenomedijskega spletišča. Voditeljico na RTV Slovenija, doktorico germanistike, predano mamico dveh sinov, kot so jo opisali na raznašalcu dobrih novic žurnal24.si, so pohvalili, da je leta 2021 vse presenetila s svojo avtorsko pesmijo Ženska, za katero je napisala celo glasbo. »Lepotica s svojimi sledilci rada deli trenutke iz svoje zasebnosti, otroka pa skriva. Tokrat je naredila izjemo in pokazala enega od sinov, ki ga je pospremila na nogometno igrišče, čeprav bi bila raje na plaži. 'Zaradi fuzbala ne morem na plažo ... lahko pa plaža pride k meni,' je zapisala ob galeriji posnetkov. Na zadnji fotografiji se je postavna voditeljica pokazala v prečudovitih rdečih enodelnih kopalkah, v katerih si je ogledala sinove napade na gol. Njeni sledilci niso skoparili s komplimenti,« je zabeležka, s katero so očarali svojo klikalno in bralno skupnost. Ob vsem zapisanem niso pozabili omeniti, da za Tavčarjevo mnogi, ki jo zasipajo s komplimenti, upajo, da je še samska.

V taistem sredstvu javnega obveščanja so predstavili še eno multifunkcionalno lepotico, Jerco Legan, ki jo po njihovih informacijah mnogi občudovalci zasipajo s pozornostjo, odkar je samske narave, in jo pobarali o njenem morebitnem novem romantičnem razmerju. »Moram priznati, da nespodobnih povabil ne dobivam, vsaj takih ne, kot slišim od ostalih prijateljic in znank. Morda oddajam tako energijo, malce bolj zadržano. Ne dobim opolzkih sporočil, je pa veliko povpraševanja. Moram reči, da se kdaj spravim v kakšno intelektualno debato s kom, a če zaide na preveč osebno raven in je zadaj neka agenda, ki meni ne ustreza, se hitro umaknem. Pri odnosih sem minimalist, verjamem v kvalitetne odnose in lahko povem, da imam šopek res dobrih prijateljic, ki so mi svete. Taka balkanska duša sem, tudi pri moških. Tisti moški, ki mi bo zakodiral srce, me bo imel,« je razložila Leganova.

Šimek verjame v Slovenijo

Čeprav smo minuli teden opravili s sezono NBA in nekaj tekmami na evropskem prvenstvu, kamor je odromala naša politična vrhuška krepit sodelovanje, z vsemi poslovnimi potmi najverjetneje še nismo opravili, ker imamo v ognju še nekaj železja. Na letošnjem poletnem športnem sporedu so namreč še dirka po Franciji in olimpijske igre v Parizu, kjer bo kandidatov, ki jim bo nujno treba čestitati iz oči v oči, še kar nekaj, saj, kot so ugotovili v reviji Lady, Slovenci presenečamo z odličnimi športnimi uspehi, ki navdušujejo množico navijačev, med katerimi so tudi znani Slovenci in Slovenke. Med njimi so našli nekaj takšnih, ki so imeli čas odgovoriti na preprosto vprašanje, katere športe bodo spremljali to poletje. Prisilno umaknjen športni komentator z javne televizijske hiše Andrej Stare je že namignil, da jo kani mahniti v Pariz, saj je že dobil povabilo. Za razliko od njega bo neumoren pripovedovalec vicev Vinko Šimek ostal doma in z navdušenjem spremljal olimpijske igre, verjame pa tudi, da bo Slovenija na evropskem prvenstvu v nogometu uspela priti naprej iz skupinskega dela in še kaj več. »Ker Slovenci smo takšni, da ko zmagujemo, si želimo potem priti čisto na vrh, do same zlate medalje. To najbrž v nogometu ne bo šlo, a navijal bom do konca,« je dejal Šimek in napovedal, da bo po njegovem prepričanju na atletskem področju na olimpijskih igrah dosegel dober rezultat Štajerec Kristjan Čeh.