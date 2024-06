V londonskem gledališču Noëla Cowarda se je McKellenu, legendi filmskih platen in odrskih desk, sredi predstave Player Kings zgodila nesreča. Med prizorom, v katerem poteka boj, je izgubil tla pod nogami, padel z odra in v kriku bolečine zaklical na pomoč. Vse se je zgodilo tako hitro, da so gledalci sprva mislili, da je incident del predstave, a so hitro ugotovili, da ni tako. McKellen je padel naravnost pred občinstvo. Predstavo so hitro ustavili, gledalce napotili iz dvorane, igralca pa z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Še prej sta poleg gledališke ekipe McKellenu na pomoč priskočila zdravnika iz občinstva, Rachel in Lee, ki se jima je gledališko osebje še posebej zahvalilo.

V bolnišnici so za 85-letnika dobro poskrbeli, kot je ta zapisal na omrežju X, kjer se je zahvalil za vsa »prijazna sporočila in podporo«, predvsem pa se toplo zahvalil medicinskemu osebju bolnišnice. »Zagotovili so mi, da bo moje okrevanje popolno in hitro. Komaj čakam, da se vrnem na delo,« je še zapisal igralec, ki se ga bodo slovenski gledalci najbolj spomnili kot Gandalfa v filmskih trilogijah Tolkienovih knjižnih uspešnic Gospodar Prstanov in Hobit. Več podrobnosti o svoji poškodbi igralec ni razkril. Takoj po okrevanju se namerava vrniti na oder.