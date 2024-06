»Putina je treba ustaviti,« pravi 79-letnik po poročanju Sky News. Stewart vse od začetka ruske agresije ne skriva svoje podpore Ukrajini, »od angažiranja svojih družinskih članov, ki so v Ukrajino dostavljali zaloge pomoči, najetja hiše v Angliji, da lahko v njej prebiva ukrajinska družina, do zaposlitve dveh Ukrajincev, ki sta del moje ekipe na turneji«, je pojasnil za Sky News. »Torej, da, podpiram Zelenskega ter Ukrajince in bom to počel še naprej,« ostaja neomajen. Ko so se na projekciji na njegovem koncertu v Leipzigu pokazale slike ukrajinskega predsednika Zelenskega in ukrajinska zastava, čemur je pevec salutiral, se je del občinstva odzval z glasnimi žvižgi in kriki neodobravanja. Vse to, tik preden je Stewart začel peti prve verze Rhythm of My Heart, ki jo je sam označil za protivojno pesem in jo na minulih nekaj nastopih tudi posvetil Ukrajini.

Žvižgi in hrup neodobravajoče množice ne bodo ustavili rock zvezdnika, da ne bi še naprej stal za svojimi besedami in javno obsojal ruske invazije. V nedavnem intervjuju za Sky News je prekaljen star maček Putina označil za »usraneta«.