Pravi, da so ne samo zaradi infarktne končnice tekme, ampak tudi poletne vročine in hude sopare navijači obeh ekip izčrpani. Ni ne prevelikega slavja, ne glasnega pritoževanja ali jeze.

Slovenci pravijo, da so Srbi na papirju boljši in da jim je pomagala sreča. »Žalostno. Dobljeno tekmo smo izgubili,« so bili prvi komentarji navijačev.

»To je bila grenko-kisla igra, vedno je tako, če do zadnjega vodiš. Je pa Srbija boljša na papirju in v vsakem primeru so igrali dobro. Sedaj gremo počivat, saj smo prišli iz Stuttgarta, potem pa naprej v Köln,« je dogajanje povzel Matej Sukič iz Kopra.

»Smola pač. Bili smo boljši in zadnjo minuto nam je spodrsnilo. Ampak nam ni žal, da smo prišli. Takšno vzdušje sem doživel samo enkrat v življenju. Posnel sem našo zdravljico in sem vesel,« pravi Darjan Polc iz Maribora.

»Nimamo biti kaj jezni. 1:1 je dober rezultat, sploh proti Srbiji, ki je zelo močna. Malo je sicer žalostno, da smo zgubili v zadnji minuti,« pa je na glas razmišljal Aleš iz Ljubljane.

»Čudovita igra in rezultat je pošten. Naši so zelo dobro igrali in vesel sem, da smo prišli,« pa je svoj izlet v München povzel Jože Voglar iz Ljuljane.

Srbi ocenjujejo, da je bila tekma poštena, a da bi njihov selektor, legendarni Dragan Stojković Piksi, lahko naredil več.

»Čeprav sem navijala za Srbijo, mislim, da si je Slovenija zaslužila zmago. Že zato, ker ima boljšega trenerja,« pa nam je povedala Mija Đurić iz Romunije. Matjaž Kek se je torej usedel tudi v srca nasprotnih navijačev.