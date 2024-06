V sindikatu so prepričani, da je dolžnost predstavnikov države, da se seznanijo z vsemi aktivnostmi, ki jih predstavniki Pošte Slovenije v zadnjem obdobju izvajajo in ki po njihovem prepričanju usmerjajo Pošto v napačno smer razvoja, ki škodi ne samo zaposlenim temveč vpliva tudi na uspešnost poslovanja družbe in njenih hčerinskih družb.

Slovenski državni holding (SDH), predsednika vlade ter ministrstvi za gospodarstvo, turizem in šport ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pozvali, da se nemudoma odzovejo na njihova opozorila in skladno s svojimi pristojnostmi ukrepajo v dobro družbe, zaposlenih in države.

Zahteve sindikata se vrstijo

Sindikat sicer od poslovodstva Pošte zahteva, naj ustavi strategijo drobljenja Pošte Slovenije na več pravnih oseb, dokler ne zagotovijo, da bodo zaposleni ohranili enako raven delovnih pravic, ne glede na to, v katero od družb bodo razporejeni.

Prav tako zahtevajo, naj prepreči nadaljnje zapiranje poštnih poslovalnic in razprodajo premoženja, naj končno pristopi k optimizaciji delovnega procesa, ki bo omogočil, da bodo zaposleni končno bolj enakomerno obremenjeni, saj sedaj prihaja do prevelikih razlik med zaposlenimi ter naj izplača zaposlenim, za katere so v sindikatu ugotovili, da so prejemali neustrezno plačo, razliko v plačah za obdobje zadnjih pet let.

»Kljub pogajanjem vse do danes, več kot mesec dni po protestnem shodu, nismo prišli do dogovora, še več, vsebina osnutka medsebojnega dogovora ne vsebuje ključnih točk, za katere se zavzemamo in ki so v dobro zaposlenih,« so izpostavili v sindikatu.

Pošta Slovenije v zadnjem obdobju po njihovih navedbah ni stimulativno delovno okolje in jo posledično zapuščajo dolgoletni sodelavci, strokovni kadri. »Od predstavnikov države pričakujemo aktivno vlogo pri zagotavljanju, da je naša Pošta Slovenije vodena strokovno, v korist države in zaposlenih,« so še zapisali v sindikatu.