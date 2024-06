Omenjena oseba se je tudi dalj časa uspešno skrivala, zato jo je slovenska policija uvrstila tudi na seznam najbolj iskanih oseb v EU (EU Most Wanted).

Europol sicer vsako leto posodobi podatke o najbolj odmevnih storilcih kaznivih dejanj, leta 2023 je na spletno stran naložil novo skupino več kot 50 najbolj iskanih storilcev kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji, ki so jih zagrešili prebežniki, so na seznamu med drugim umori, trgovina z ljudmi, oboroženi ropi in kibernetski kriminali.

Slovenska policija je po navedbah GPU v kampanjo vključila tri ubežnike, glede na opis kaznivih dejanj, pa gre pri torkovem primeru izsleditve iskane osebe za leta 1990 rojeno Marino Kramberger, ki bi po navedbah na spletni strani GPU morala prestati eno leto in tri mesece zaporne kazni zaradi več kaznivih dejanj goljufije. Ob tem je omenjena osumljena več drugih kaznivih dejanj goljufije, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let.