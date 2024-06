Do izpada električne energije je prišlo zaradi okvare v omrežju, kar je povzročilo val odklopov po vsej državi, je sporočil minister za energetiko Roberto Luque. Kot je pojasnil, je šlo za verižno reakcijo. Ko so nekatere elektrarne prenehale delovati, je bilo povpraševanje po energiji nenadoma večje od ponudbe, kar je povzročilo zlom nacionalnega omrežja.

Zaradi električnega mrka so bili v državi, zlasti v večjih mestih, priča kaotičnim prizorom. Podzemna železnica v prestolnici Quito je bila ohromljena, zaradi česar je bilo treba evakuirati na tisoče potnikov. Ker so semaforji prenehali delati, je morala posredovati policija, da bi ohranila red v skoraj trimilijonskem mestu. Ponekod so ljudje obtičali v dvigalih v poslovnih in stanovanjskih stavbah.

Po treh urah so obnovili 95 odstotkov oskrbe z električno energijo, je kasneje sporočil Luque. »Incident kaže, da je ekvadorski energetski sistem v krizi. Povzročilo ga je pomanjkanje naložb v vzdrževanje in gradnjo daljnovodov,« je dejal.

Ekvador dobi 78 odstotkov električne energije iz hidroelektrarn. Aprila je ekvadorska vlada spričo hude suše razglasila izredne razmere zaradi nizkega vodostaja rek. Za racionalizacijo energije so v različnih regijah države za nekaj ur izklopili elektriko.