Dekanić je sporočil, da nepreklicno odstopa s položaja, zatrdil pa, da za nesrečo ni kriv. Meni, da je zanjo kriv voznik, ki se je vključil v kolono, on pa je nato trčil v njegovo vozilo, ker se ni mogel pravočasno ustaviti. Dejal je še, da odstopa s položaja iz moralnih razlogov, ker ne želi oteževati dela županiji ter zaradi ogromnih pritiskov na županijo in na njegovo družino. Do prihodnjih lokalnih volitev ga bo na položaju nasledil njegov namestnik Franjo Orešković.

Pri stranki HDZ so ob obsodbi njegovega neodgovornega obnašanja, s katerim Dekanić ogroža varnost drugih udeležencev v prometu, že pred njegovim odstopom napovedali, da bo to storil, saj ga je k temu v pogovoru pozval Plenković.

Vukovarsko - srijemski župan Damir Dekanić izjavio je na konferenciji za novinare da je podnio neopozivu ostavku na mjesto župana. Razlog neopozive ostavke je prometna nesreća u kojoj je sudjelovao Dekanić, a dogodila se u srijedu u večernjim satima na obilaznici kod Vinkovaca. pic.twitter.com/wZEL2PTNHL — HINA (@Agencija_HINA) June 20, 2024

Tretja prometna nesreča za Dekanića

Po pregledu kraja nesreče je policija potrdila, da je Dekanić pod vplivom alkohola v sredo zvečer zaradi neprilagojene hitrosti na obvozu pri Vinkovcih povzročil prometno nesrečo, v kateri je bilo v verižnem trčenju pet oseb lažje poškodovanih, med njimi dva otroka. V krvi je imel 0,84 promila alkohola.

To je že tretja prometna nesreča, v katero je bil vpleten v minulih letih. Aprila 2022 je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo s službenim vozilom v kraju Cerna, v kateri je poškodoval osebni vozili in ograjo. V krvi so mu izmerili 1,44 promila alkohola. Takrat je skušal prikriti svojo odgovornost za nesrečo in je bil zaradi tega obtožen zlorabe položaja in pooblastil. Že pred tem je bil vpleten v prometno nesrečo, v kateri je trčil v vozilo, v katerem so se peljale nune.