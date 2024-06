V torek je zbolelo več ljudi, potem ko so zaužili alkohol z dodanim metanolom. Zaradi zastrupitve so se pojavile omotica, glavobol, bruhanje, slabost in bolečine v želodcu.

Tamkajšnja policija je sprožila preiskavo in doslej aretirala dve osebi zaradi tihotapljenja prepovedanega alkohola v državo.

Glavni minister Tamilske Nadu MK Stalin je napovedal visoko odškodnino družinam umrlih in tistim, ki so hospitalizirani. »Vpleteni v zločin so bili aretirani. Sprejeti so bili tudi ukrepi proti uradnikom, ki tega niso uspeli preprečiti,« je povedal. Zaradi malomarnosti so že suspendirali višjega policijskega uradnika.

Ob incidentu se vrstijo kritike na vlado, saj ni omejila strupenega alkohola v državi. »Smrti, ki jih je povzročila nezakonita alkoholna pijača v zadnjih dveh letih pod režimom Dravida Munnetra Kazhagam, so upočasnile Tamil Nadu za štiri desetletja in nas popeljale nazaj v osemdeseta leta,« je dejal državni vodja stranke Bharatiya Janata.

V Indiji zaradi nezakonitega alkohola vsako leto umre na desetine ljudi, zato vodja stranke zahteva odstop ministra, pristojnega za nadzor prodaje alkohola.