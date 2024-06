V petek bo sončno, oblačnost se bo od zahoda nekoliko povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

🌬️Zaradi prehoda puščavskega prahu, bo zrak do sobote prekomerno onesnažen z delci PM10. ⚕️Onesnaženost zraka z delci ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi zato predlagamo redno spremljanje trenutnih ravni delcev: 👉https://t.co/NXOj5g28mB#puscavskiprahpic.twitter.com/tAIYpjIJPg — ARSO vreme (@meteoSI) June 20, 2024

Obeti: V soboto bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bodo na severovzhodu posamezne plohe ali nevihte, ki bodo nato spet nastale popoldne in zvečer. Pihal bo vzhodni veter, vročina bo popustila. V nedeljo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in nekaj popoldanskimi plohami, ki bodo verjetnejše na severu Slovenije.

Vremenska slika: Nad večjim delom Sredozemlja ter srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi od vzhodne čez srednjo Evropo severno od Alp do Pirenejev. Pri nas bo v višinah prehodno zapihal veter vzhodnih smeri, čez dan pa bo z jugozahodnikom dotekal vroč zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v sosednjih pokrajinah Italije. V Alpah bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Sredi dneva in popoldne bo v nižinah povečana toplotna obremenitev, ki se bo postopno nekoliko stopnjevala.