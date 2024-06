Slovenija bo igrala v enaki postavi kot proti Danski. Vzdušje na stadionu je pravo navijaško! Srbski navijači so bili v deliriju, ko jih je preko videoposnetka na velikem ekranu nagovoril teniški as Novak Đoković. Ogrevanja je konec.

Video: Anže Lebinger

Navijači so se ob 11. uri zbrali na osrednjem, Marijinem trgu v Münchnu, zdaj pa krenili proti največjemu stadionu na Bavarskem, ki se v času, ko ni prvenstev, imenuje Allianz Arena.

Z njimi sta se tja prebijala naš posebni poročevalec Miha Turk in fotograf Bojan Velikonja.

Video: Miha Turk

Zaradi nepopisne gneče sta bila kako uro ujeta na podzemni železnici, kjer je kot v savni. Prezračevanje ni učinkovito, zato je bilo tam zagotovo več kot 40 stopinj, poročata.

Video: Miha Turk

Organizacija je, kar pri Nemcih ni v navadi, slaba. Javnih stranišč ni. Policija je v množici, ki je krenila na postajo, s težavo vzdrževala red. Vsi so čakali stisnjeni drug ob drugem v nepregledni vrsti. Srbski in slovenski navijači so pomešani trpeli skupaj.

Če se ne bi tako dobro razumeli, bi bil premik proti stadionu zagotovo popolna katastrofa, ocenjuje Miha Turk.

Video: Anže Lebinger

Cveti tudi črni trg z vstopnicami: prodajajo jih 200 evrov.

