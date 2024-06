Pljunek za voznika, klofuta za otroka

Tudi tokratno rubriko začenjamo z besnimi udeleženci v prometu. Razumemo, da je na cestah gneča, da je v avtu lahko neznosno vroče, da so sopotniki tečni, da bi radi čim prej prišli v gore, na morje, po nakupih v Trst … Ampak, ljudje božji, razgrajanje in nasilje vendarle nista rešitev! Incident se je tokrat odvil pri Dobruški vasi in sicer sredi popoldneva. Voznik je moral zaradi nevarnega prehitevanja drugega in izsiljevanja prednosti ustaviti avto, s čimer je preprečil nesrečo. Pravzaprav je bil junak. No, 29-letni voznik drugega avta ni mislil tako, saj je izstopil iz svojega karavana, pljunil v 'heroja', ga udaril in mu še raztrgal majico. Zakaj, ni razložil. Nekaj pa je v nos šlo tudi 44-letniku v Mihovici, saj se je spravil na otroka. Moškega je namreč sedemletnik na kolesu tako zmotil, da ga je udaril. Tudi on ni podrobno razlagal, kaj ga je gnalo v tako dejanje.

Odpadlo kolo

Nenavaden dogodek, ki se je na srečo končal brez poškodb, pa so prometni policisti pred kratkim obravnavali na avtocesti pri Zalokah. Na številko 113 so prejeli klic nejevoljnega in nezadovoljnega potnika, ki se je iz Srbije pripeljal v kombiju. Imel je občutek, da z vozilom ni vse v redu, zaradi česar se je sprl tudi s šoferjem. A ne samo to – kombiju je tudi počila guma. Strogim in za nepravilnosti natreniranim policijskim očem se ni izmaknila še ena tehnična pomanjkljivost kombija – odpadlo levo sprednje kolo. Nekaj vijakov je že manjkalo, ostali pa niso mogli zadržati kolesa, ki je tako odpadlo kar med vožnjo. Šofer je dobil kazen, začasno so mu tudi vzeli registrske tablice.

Samopostrežna malica v trgovini

Novomeški policisti preiskujejo nenavadne tatvine iz živilske trgovine. Vajeni so, da posamezni tatovi, nekateri med njimi tudi zaradi stiske, v žepe pobašejo različne prehrambne ali sorodne artikle, tokrat pa so se srečali s 86-letno gospo, ki sive lase trgovcu povzroča na svojevrsten način. Novomeščanka je namreč redna stranka trgovine, v katero pa ne hodi po nakupih, temveč zgolj odpira embalažo. Ko pokuka vanjo in preveri vsebino, artikel položi nazaj na polico, včasih pa njeno vsebino pomalica že v trgovini in na polici pusti le prazen ovoj. Ali gre za gospo v takšni ali drugačni stiski ali pa vendarle za neobzirno tatico, policisti še ugotavljajo.

Jelen v avtu

Da je divjad voznikom in avtom nevarna, že vemo. Divje svinje, srne in drugi kopitarji mnogokrat prečkajo cesto tako, da trčijo v kako vozilo. Pred dnevi pa se je na Krasu pripetila res neverjetna nesreča. Ogromen jelen je tako bliskovito pritekel na cesto, da se voznik sploh ni imel časa odzvati nanj. Zaznal je le senco, čemur je sledil močan in glasen pok. Nekaj centimetrov od sebe je nekaj trenutkov kasneje zagledal zadnjico mogočnega jelena. Šele, ko je izstopil in si iz daljave ogledal kombi, je ugotovil, kaj se je zgodilo. Žival je prebila vetrobransko steklo in pristala na sovoznikovem sedežu. Nekaj minut je v šoku obstala, se zbrala in se panično skušala rešiti iz neljube situacije. Veliki živali je to uspelo še pred prihodom policije. Jelen je stekel s ceste in se izgubil v gozdu. Lokalni lovci so ga našli v bližini, hudo poškodovanega so ga odrešili muk.

Podrta krava

Kakih 1500 kilometrov stran pa je preglavice v prometu povzročala druga žival … Pisali smo že, kako policisti radi priskočijo na pomoč tako pri reševanju ljudi kot živali. Tudi tistih, ki zbežijo s pašnika. A take zgodbe še nismo slišali. Odvila se je na jugu Anglije in sicer v slikovitem mestecu Staines-upon-Thames. Krajane je s tekom po uličicah »terorizirala« krava, zato so prosili za pomoč. In so jo dobili. Gospod policist, ki je bil za volanom, očitno ni še nikoli nikogar »lovil«, saj je ubogo žival prestregel tako, da se je dvakrat nalašč zaletel vanjo, ta pa se je potem še zataknila pod avtom. Desetmesečna Beau Lucy se je po obisku veterinarja vrnila domov in se baje počuti bolje. Nima zlomljenih kosti, dobro okreva v družbi kolegic, verjetno pa je še vedno v šoku. Nad dogodkom sta bila zgrožena tako načelnik policije kot notranji minister, policista so umaknili s terena in ga premestili na drugo delovno mesto. Zadeva je požela dodatne kritike, saj je nekdo »lov« na telico posnel, razburjeni domačini pa video opisujejo kot grozljiv.