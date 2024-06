Potem ko sta Julija Adlešič in Sebastien Abramov maja priznala krivdo zaradi goljufije oziroma pomoči pri le-tej, jima je ljubljanske okrajna sodnica izrekla novo kazen: Juliji Adlešič eno leto zapora, ki ga bo odslužila z delom v splošno korist, Sebastienu Abramovu pa sedem mesecev zapora. Skupaj sta dolžna plačati NLB 31.400 evrov, Zavarovalnici Sava pa 6.700 evrov.

Sodnica Tanja Lombar Jenko je tako v celoti sledila predlogu tožilstva. Pri Adlešičevi je kot olajševalne okoliščine upoštevala dejstvo, da je krivdo priznala, časovno oddaljenost kaznivega dejanja, za obteževalno okoliščino pa njeno predkaznovanost, saj je bila Julija Adlešič v preteklosti že dvakrat pravnomočno obsojena zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. »Opozarjam vas, da morate v enem letu opraviti delo v splošno korist. Sodišče bo to preverjalo. Če se boste izmikali, se lahko izrečena zaporna kazen izvrši,« je poudarila sodnica, ki je pojasnila, da je iz zdravniške dokumentacije Julije Adlešič razvidno, da je zmožna za delo, vendar z določenimi omejitvami. Adlešičeva in Abramov sta bila namreč v preteklosti obsojena tudi zaradi poskusa goljufije zavarovalnice v zadevi »odrezana roka«.

Ker sta oba brezposelna, Abramov pa je trenutno tudi priporu zaradi umora nekdanje partnerice Sare V., ju je sodnica oprostila sodnih stroškov, bosta pa morala poravnati škodo, ki sta jo povzročila z goljufijami na račun NLB in Summit Leasinga Slovenija (zanj Zavarovalnici Sava.)

Ogoljufala banko in lizinško hišo

Adlešičeva in Abramov sta bila glavna akterja tudi v odmevni zavarovalniški goljufiji, v javnosti poimenovani odrezana roka. Kasneje je bil Abramov obsojen še zaradi umora nekdanje partnerice Sare V., za kar je dobil še nepravnomočnih 27 let zapora. Pretekli teden so pritožbo na obsodilno sodbo obravnavali celjski višji sodniki.

Današnja sodba pa se nanaša na goljufije na račun NLB in Summit Leasinga Slovenija. Ona je goljufala, on pa ji je pri tem pomagal. Adlešičeva je leta 2017 preslepila uslužbence NLB, da so ji, čeprav je bila brezposelna, odobrili zlati račun in kreditni kartici. Na račun je namreč dobivala nakazila, za katera so mislili, da predstavljajo plačo. V resnici je šlo za gotovinska nakazila, nekajkrat tudi od Abramova. Ker so se prilivi višali in so sklepali, da se ji plača viša, so ji nato odobrili tudi zvišanje limitov. Ker pa jih ni v celoti poplačala, je banko oškodovala za 13.400 evrov. Še dodatno pa za 17.900 evrov, ko je vzela 20.000 evrov posojila, potem pa poplačala le prvih sedem od 84 obrokov.

V letih 2017 in 2018 je ogoljufala tudi Summit Leasing. Na potrošniški kredit je kupovala različne izdelke, med drugim klimo, pomivalni stroj, mobilne telefone, televizor. V nekaj primerih je nekaj obrokov plačala, ostalih pa ne, v drugih ni poravnala niti enega. Podjetje je ogoljufala za 6700 evrov. Tudi v teh primerih so ji kredit odobrili na podlagi zadnjega bančnega izpiska, iz katerega je bil razviden priliv plače (ki to ni bila). Plačilne liste pa ji po veljavnih pravilih ni bilo treba predložiti.