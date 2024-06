Stavnice: superračunalnik Sloveniji napoveduje 23-odstotne možnosti za zmago

Superračunalnik Opta je pred tekmo med Slovenijo in Srbijo izračunal, kakšne so možnosti posamezne ekipe za zmago. Računalnik Srbiji napoveduje 51,5 odstotno možnost za zmago, medtem ko je ocenil, da so možnosti za zmago Slovenije le 23 odstotne. Možnost za neodločen izid so po oceni računalnika 25 odstotne.