Že ta konec tedna bo večje število turistov na naših cestah iz smeri Avstrije proti Hrvaški. »Še več prometa pričakujemo od naslednjega konca tedna, ko se počitnice začnejo tudi v delu Avstrije in Švice, na Slovaškem, Češkem, nato pa še v Nemčiji in preostalih evropskih državah, zato bodo zelo obremenjeni vsi nadaljnji počitniški konci tednov,« je dejal Matic Zupančič iz informacijskega centra AMZS.

Po nekaterih ocenah bodo slovenske ceste v primerjavi z minulim letom to poletje še dodatno obremenjene na račun tujih voznikih, ki potujejo na počitnice proti morju in drugim turističnim krajem. AMZS izpostavlja, da kapaciteta določenih delov avtocestnega sistema in nekaterih drugih cest glede na rast in strukturo prometa ni več ustrezna. Zupančič svetuje, da če je le mogoče, naj se izognemo potovanju proti morju v petek popoldne, saj bo zaradi popoldanske prometne konice še več zastojev.

Na pot z dovolj vode, goriva ali baterije

Zaradi morebitnih zastojev bo potovanje trajalo dlje časa, zato je priporočljivo imeti s seboj dovolj vode in kakšen prigrizek. Rezervoar goriva ali baterija električnega avtomobila naj bosta dovolj polna tudi za primer, če se bo pot časovno bistveno podaljšala. Psihologinja Anja Ćorić iz Centra varne vožnje na Vranskem pojasnjuje, da ko se znajdemo v zastoju, se v nas lahko prebudi nemir, jeza, nezadovoljstvo, a je pomembno, da skušamo ostati mirni. »Najpomembneje je, da se umirimo, da se naša živčnost in nemir ne prenašata na sopotnike. Takoj po zastoju poiščimo primerno mesto za postanek in odmor, da svoje telo, čustva in glavo pripravimo na mirno nadaljevanje poti,« še dodaja Ćorić.

Predpogoj je tehnično brezhibno vozilo

»Pri temperaturah nad 30 stopinjami Celzija so v vozilih najbolj obremenjene elektronske komponente, akumulator, alternator, kompresor klime in hladilni sistem motorja vozila, zato je pred daljšo potjo potreben preventivni pregled vozila,« poudarja Janez Kajzar, vodja servisne delavnice AMZS. Poletje prinaša visoke temperature, zato je pred potjo potrebno preveriti tudi stanje klimatske naprave, še dodaja. »Stanje v koloni je za voznika in sopotnike že samo po sebi stresno in naporno, morebitna okvara klimatske naprave pa vse skupaj še poslabša, nenazadnje lahko vpliva tudi na naše zdravje in splošno počutje«.

Ob visokih temperaturah notranjost avtomobila ob obsevanju s sončnimi žarki deluje kot vročinska past; sonce segreva pločevino, ob zaprtih oknih pa vroč zrak nima kam uiti, zato temperatura raste. Pri zunanji temperaturi 20 stopinj Celzija je po petih minutah notranjost avta segreta na 24 stopinj Celzija, po eni uri temperatura notranjosti doseže 46 stopinj Celzija. Puščanje otrok in živali v pregretih avtomobilih je zato smrtno nevarno.

Poskrbimo za ustrezno vzpostavitev reševalnega pasu

Pred odhodom na pot je potrebno preveriti stanje na cestah, če pa obstanemo v zastoju, poskrbimo za ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu, poudarja Zupančič in dodaja, da se moramo vozniki na avtocesti ali hitri cesti takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas, če smo na voznem pasu.

Ob tem je še povedal, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno – avtocesta ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato naj voznik in sopotniki vozila ne zapuščajo, če to ni nujno potrebno.

Zupančič se dodaja, da si je za potovanja v tujino priporočljivo zagotoviti nekatere dokumente pojasnjuje. »Vozniki morajo preveriti veljavnost prometnega in vozniškega dovoljenja. Če avto ni naša last, je priporočljivo urediti dovoljenja za vožnjo tujega vozila,« še dodaja.