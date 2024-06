SDH je aprila vložil predlog za stečaj T-2. Kot so navedli ob tem, jim družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, izhajajoč iz posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja.

Prokurist in lastnik T-2 Jurij Krč je medtem ves čas trdil, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati.

Kljub vloženi zahtevi za stečaj so med SDH in T-2 tekla pogajanja, v okviru katerih so se skušali dogovoriti o višini dolga T-2. V torek se je nato v zgodbo vpletel Telemach, ko je sklenil pogodbo o nameri za odkup nekaj več kot 98-odstotnega deleža T-2 z Garnolom, ki ga obvladuje Krč, kot večinskim lastnikom.

Po opravljenem skrbnem pregledu nameravata družbi v prihodnjih tednih podpisati pogodbo o nakupu poslovnih deležev, Telemach pa bo moral za prevzem pridobiti še soglasje varuha konkurence. V Telemachu so zagotovili, da bi ob prevzemu večinskega deleža v svojem tekmecu zagotovili, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti. To po njihovih navedbah vključuje tudi obveznost do SDH. S tem bi se T-2 izognil stečaju.

Telemach se je po podpisani nameri o prevzemu T-2 tudi vključil v pogajanja med SDH in T-2, ta so potekala tudi v sredo in se končala zgodaj danes zjutraj. Na podlagi doseženega dogovora med stranmi je sodišče današnji narok za začetek stečajnega postopka T-2 s soglasjem vseh vpletenih preložilo na 20. avgust.

Krč je izrazil zadovoljstvo, da so narok preložil. S tem smo pridobili čas, da se dokončno dogovorimo in zaključimo, kar smo začeli, je povedal po današnjem dogajanju na sodišču. Kot je pojasnil, končnega dogovora o vsebini poravnave še ni, so pa sklenili, »da se bodo dogovorili in kako se bodo dogovorili«.

O vsebini bodo javnost obvestili konec avgusta. Takrat naj bi bilo več znano o končni višini terjatve SDH do T-2 in načinu njenega poplačila. Na sodišču so danes sicer del dogajanja, v katerem so sodnici Ireni Pahor vpleteni predstavili dogovorjeno, za javnost zaprli.

Prvi mož Telemacha Slovenija Tomislav Čizmić je ponovil, da ima Telemach poslovni interes za prevzem T-2. Po njegovih besedah je zelo pomembno, da so pridobili čas za dokončanje vseh naslednjih korakov, potrebnih za izvedbo transakcije. O njenih podrobnostih bodo lahko javnost obvestili po dokončnem dogovoru o vsebini poravnave, do tedaj pa je dogovor vpletenih, da vsebine ne komentirajo.

Je pa Krč ocenil, da stečaj ni več grožnja in da to zgodbo zdaj zaključujejo.