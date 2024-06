Luka Dončić je z ekipo Dallas Mavericks v torek v finalu lige NBA izgubil proti košarkarjem Bostona. To pa ga ne ovira pri tem, da ne bi spremljal naše nogometaše na nogometnem evropskem prvenstvu.

Nogometna zveza Slovenije je pred tekmo s Srbijo na družbenem omrežju objavila tudi video podpore Tadeja Pogačarja:

Številni srbski nogometni navijači so proti slovenskim navijačem na nasprotni strani Marijinega trga v Münchnu vzklikali "Luka Dončić je eden izmed nas."

Serbian soccer fans in Munich chanting “Luka Dončić is one of us” as a taunt to Slovenian fans who are on the opposite side of the Marienplatz plaza. Somehow Luka got dragged into this 😂 pic.twitter.com/lRGfivj31C