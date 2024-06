V Šentjerneju so v stanovanjski hiši našli in zasegli 485 sadik prepovedane konoplje in pripomočke za gojenje. V petih prostorih, prirejenih za gojenje konoplje, so zasegli tudi ventilatorje, črpalke, grelnike, luči, prezračevalne sisteme, gnojila in druge pripomočke. Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so policisti med preiskavo ugotovili, da so trije državljani Srbije, stari 37 let, 30 let in 33 let, v najeti stanovanjski hiši gojili prepovedane droge. Poleg tega so mimo števca elektro distributerja speljali električni vodnik, ki je napajal električne aparate, potrebne za gojenje, in na ta način v enem letu oškodovali elektro distributerja za nekaj manj kot 25.000 evrov.

Hišno preiskavo so policisti opravili tudi v stanovanjski hiši v Dolenjskih Toplicah. Med preiskavo so našli in zasegli 1001 sadiko konoplje, poleg tega pa še različna grelna telesa, luči, črpalke, prezračevalne sisteme, ventilatorje, gnojila in ostale pripomočke. Kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je osumljen 39-letni državljan Srbije in Bosne in Hercegovine, ki je s sostorilci gojil prepovedano drogo. Tudi tukaj so električno energijo za potrebe gojenja speljali mimo števca in s tem distributerja v enem letu oškodoval za več kot 33.500 evrov.

Osumljencem so policisti odvzeli prostost in jih pridržali. 37-letnega in 39-letnega osumljenca pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. Za kazniva dejanja bodo ovadili tudi 30 letnika in 33-letnika.