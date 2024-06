Eksplozija je odjeknila v bližini Športnega centra na Cetinju.

Zaradi silovite eksplozije je počilo steklo na stavbi Športnega centra, je poročala črnogorska televizija RTCG.

Iz cetinjske policijske uprave so sporočili, da so na terenu vse razpoložljive policijske ekipe in da poteka preiskava.

Po neuradnih informacijah naj bi bili žrtvi člana škaljarskega klana, ki je že leta v sporu z rivalskim kavaškim klanom.

Obe kriminalni združbi delujeta v Črni gori in sta v vojni, odkar je leta 2014 iz pristanišča v španski Valencii izginilo najmanj 200 kilogramov kokaina. Konflikt med klanoma naj bi od tedaj v Črni gori, Srbiji, Avstriji, Grčiji, Španiji in Ukrajini zahteval več deset življenj.