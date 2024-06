Naj spomnimo, Zavod RS za varstvo narave tudi v drugo ni izdal soglasja za izvedbo Magnificovega koncerta v Tivoliju. V odločbi so zapisali, da ugotavljajo, da bi izvedba prireditve povzročila poškodbe ali celo uničenje zelenice. Danes pa so podali še nekaj več informacij, sploh so se odzvali na očitke, da je dm tek dovoljen v parku Tivoli, saj gre tudi za množično prireditev, koncert Magnifica pa so zavrnili.

Dejstvo je, tako direktor, priprave na koncert Magnifica bi skupaj trajale po besedah organizatorja kar 11 do 13 dni, v tem času bi bil park nedostopen drugim obiskovalcem, na dan koncerta pa pričakujejo tudi do 20 000 obiskovalcev. Prireditev sama bi trajala kar tri dni, kar tudi ni primerljivo z dm tekom, kot mu večkrat očitajo, je poudaril Hrvoje Oršanič. Dm tek traja en dan, priprave nanj pa potekajo krajši čas. Prav tako tekaška prireditev poteka po utrjenih poteh in na manjšem delu travnika.

Dm tek traja en dan - koncertno dogajanje bi trajalo tri dni, sama priprave pa 13 dni

»Zagotavljam, da delujemo strokovno in vsako vlogo obravnavamo strokovno in neodvisno od tega, kdo je pošiljatelj vloge. Dobili smo tudi očitek, da smo do gospoda Magnifica arbitrarni. To popolnoma zavračamo. V zavodu smo dolžni upoštevati odlok iz leta 2015, ki govori o zaščiti krajinskih parkov. Zavod povprečno letno dobi okoli 70 vlog za dogodke v Tivoliju in do sedaj smo zavrnili tri vloge, ki niso bile skladne z določili odloka,« je dejal direktor ZRSVN Teo Hrvoje Oršanič.

Pojasnil je še, da napovedan avgustovski koncert Magnifica močno odstopa po obrmenitvi enote površine in po časovni obremenitvi, prav tako po njegovih besedah ni primerjiv z dm tekom, kar zavodu pogosto očitajo.

Dm tek se odvija v velikem delu po utrjenih površinah, za prireditev je namenjen le del zelenice. Dogodek dm tek traja en dan, udeleži se ga, po podatkih iz leta 2023 okoli 5700 tekačic in še priblino toliko spremljevalcev. Po njegovih ocenah gre skupno za 11.000 udeležencev prireditve. Tudi vsa oprema je hitreje pripravljena in pospravljena iz zelenice.

Obremenitve zelenice bi bile dolge in intenzivne

Naravovarstvena svetnica Karin Gabrovšek iz ZRSVN je dejala, da so strokovno pripravili odgovor, na na podlagi vloge in zakonodaje. Predvsem pa jih je zanimalo, koliko časa bi prireditev trajala in kakšne bi bile obremenitve. Po načrtu organizatorja prireditve bi se dogajanje začelo v soboto ob 13h, glavni koncert bi bil zvečer, prireditev bi se zaključila s piknikom v nedeljo ob 10h.

»Dogajanje traja več kot 24 ur, dodatno je treba upoštevati še čas za pripravo in odvoz opreme s prizorišča. Dela bi potekala 11 do 13 dni in v tem času bi bilo prizorišče zaprto oziroma ograjeno in nedostopno drugim obiskovalcem parka. Cel prireditveni prostor je predvidoma umeščen na zelenico. Pričakuje se okoli 20 000 obiskvalcev, kar bi zelo intenzivno uničilo zelenico,« je pojasnila Gabrovšek. Med postopkom je bilo tako ugotovljeno, da je uničenje zelenice zagotovljeno, zato so v zavodu iskali možnosti, da bi se uničenju izognili. Predlagali so dva ukrepa, zavarovanje zelenice in pa postavitev tribun, a te rešitve niso bile v skladu z drugo zakonodajo. Je pa tudi dejstvo, da prekrivanje zelenice povzroči takojšnje uničenje travne ruše.

Na vprašanje, kako se bodo odzvali v zavodu, če bo poskušal župan Zoran Janković z občinskim svetom spremeniti zdaj veljavni odlok, ki bi potem omogočil koncert, je direktor zavoda dejal, da o tem še ne ve nič in da do njega še niso prišla vprašanja s strani Mestne občine Ljubljana. Prav tako je dejal, da niso vsi postopki v domeni le župana in svetnikov ter da bo potrebno na ta del reševanja nastalega problema še počakati.

