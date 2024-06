V Dalmaciji umrl devetletni otrok, tri ljudi so prepeljali v bolnišnico

Včeraj okoli 18. ure, je na območju Obrovca ​​iz do zdaj še neznanega razloga odjeknila eksplozija. Umrl je devetletni otrok, dve ženski in enega moškega pa so z reševalnim vozilom prepeljali v zadarsko bolnišnico. Gre za češke državljane.