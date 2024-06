Policije ni veliko, oboji navijači pa dobro razpoloženi. »Mi Slovenci!« na eni strani Marienplatza in »Srbija, Srbija, Srbija!« na drugi, poroča naš posebni dopisnik Miha Turk.

Video: Miha Turk

Napetosti ni, veliko je skupnega poziranja in šal. Morda tudi zaradi cen osvežilnih napitkov. Pivo je namreč zelo poceni za Bavarsko – na osrednjem, Marijinem trgu ga točijo za dobrih pet evrov za pol litra.

Veliko jih je v Nemčijo prišlo že pred dobrim tednom: že prvo tekmo naše reprezentance je spremljalo 12 tisoč slovenskih navijačev. Samo avtobusov v organizaciji Nogometne zveze Slovenije naj bi prišlo okoli 50. Slovenske železnice pa so organizirale poseben vlak, ki je bil razprodan že v ponedeljek.

Video: Miha Turk

Veliko se jih je na tekmo odpravilo v lastni režiji. Sinoči smo kakih sto kilometrov pred Münchnom srečali razposajeno skupinico:»Že od petih zjutraj smo na poti iz Krškega. Če bi imeli boljšega vodjo, bi bili že v Parizu,« se je muzal član odprave. Izlet bodo izkoristili tudi za obisk Orlovega gnezda, znamenite Hitlerjeve počitniške rezidence. V Münchnu pa jih bo še prej čakalo srečanje z dvoglavim orlom. A si druščina iz Krškega ni belila glave zaradi morebitnih incidentov: »Na počivališču smo malo prej spili pivo skupaj s srbskimi navijači, pa ni bilo nikakršnih težav.«

Na vlaku med Salzburgom in Münchnom smo srečali srbske navijače, družino, ki že 30 let živi na Bavarskem. Tudi oni so bili dobro razpoloženi: »Ne vidim razloga, zakaj bi se kaj sprli. Ampak za vsak primer me vprašajte po tekmi,« se nasmehne starejši član. Po zadnjem štetju živi v Nemčiji okoli 300 tisoč prebivalcev srbskega porekla. Največ ravno na Bavarskem.

Prvenstvo je povezalo tudi slovensko diasporo. Na podzemni srečamo mlado družino v slovenskih dresih. Evropsko prvenstvo so, pove oče Alexander, izkoristili, da bi otroke povezali s slovensko kulturo. Prišlo je tudi veliko sorodnikov iz Slovenije, zato so prvenstvo izkoristili za družinsko srečanje.

Video: Rok Frelih

Slovenski navijači - pravi fenomen

Ni pa to prvo romanje slovenskih športnih navdušencev. Slovenski navijači so izjemni podporniki tudi drugim športnikom. Leta 2017 so v zadnjem hipu kupovali letalske vozovnice za Carigrad, takrat so slovenski košarkarji osvojili naslov evropskih košarkarskih prvakov. Podprli so kolesarske šampione v Italiji in Franciji. Planica pa je tako razred zase, tradicionalni praznik slovenskih navijačev.

Video: Miha Turk

Najkvalitetnejša nogometna reprezentanca doslej

Slovenska nogometna reprezentanca po mnenju nogometnih strokovnjakov še nikoli ni bila tako kakovostna kot je letošnja.

Na kratko: Jaka Bijol bo to poletje prestopil v klub elitnega ranga. Adam Gnezda Čerin velja za enega najboljperspektivnih vezistov na Balkanu. Benjamin Šeško velja za nogometni biser, Jan Oblak pa je eden najboljših vratarjev na svetu. Ostali pa so nepogrešljivi del celote, ekipe, ki jo opisujejo le presežniki.

»Rivalstvo je veliko, se pa zavedamo, da nas čaka težka tekma. Razmišljamo o sebi in upamo, da bomo prevzeli odgovornost do slovenskih navijačev,« je pred današnjo tekmo dejal slovenski selektor Matjaž Kek.