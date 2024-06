Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 15. uri v Münchnu igrala drugo tekmo na evropskem prvenstvu. Po neodločenem izidu z Danci bodo izbranci Matjaža Keka poskusili izboljšati točkovni izkupiček na obračunu s Srbijo. Ta pa po porazu z Angleži zmago v četrtek nujno potrebuje, Slovenijo pa bi tri točke popeljale na prag osmine finala.

Srbija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 33. mestu, Slovenija je 57. Slednja je proti Srbiji in njenim predhodnicam doslej igrala osem tekem, ima eno zmago, en poraz, šestkrat pa se je z njo razšla brez zmagovalca.

Dvoboj Slovenije in Srbije že dolgo žanje precej zanimanja, tako da si ga bodo ogledali številni navijači obeh reprezentanc. Če so slovenski svoj rekord po številu iz Amsterdama na EP 2000 izboljšali že ob tekmi z Dansko v Stuttgartu, jih bo na Bavarskem še več. Ocena se giblje med 16.000 in 20.000, o podobni cifri - več kot 20.000 - poročajo tudi srbski mediji za svoje navijače.

NZS: »Navijači naj se v okolici stadiona začnejo zbirati okoli 11. ure«

Ob pričakovani gneči so navijačem nekaj priporočil pripravili pri NZS. V prvi vrsti jim zveza svetuje pravočasen odhod na stadion. »Navijači naj se v okolici stadiona začnejo zbirati okoli 11. ure,« so zapisali in dodali, da se bodo vrata stadiona odprla že ob 12. uri.

NZS navijačem priporoča tudi uporabo javnega prevoza, kadar je to le mogoče. Navijače pa so dodatno še pozvali, da se za tekmo s Srbijo odenejo v bele barve, saj bodo slovenski nogometaši v četrtek nastopili v belih dresih.

Na povabilo Nogometne zveze Slovenije in predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina si bodo tekmo ogledali tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, slovenski premier Robert Golob, njegova partnerka Tina Gaber, zunanja ministrica Tanja Fajon ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Dvoboj Slovencev in Srbov bo gostila münchenski stadion, sicer v klubski izvedbi bolje znan kot Allianz Arena, na kateri bo prostora za malce manj od 70.000 gledalcev. Sodili ga bodo Romuni Istvan Kovacs, Vasile Marinescu in Mihai Ovidiu Artene.

Na preostalih tekmah sedmega dneva EP se bosta ob 18. uri pomerili še preostali ekipi skupine C Danska in Anglija, v skupini B pa se ob 21.00 napoveduje poslastica med Španijo in Italijo.