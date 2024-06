Švicarji so EP odprli z lepo popotnico in zmago 3:1 proti Madžarski. Škoti so medtem doživeli visok poraz (1:5) proti Nemčiji. Po današnjem remiju so Škoti prišli do prve točke in so trenutno na tretjem mestu pred Madžari, Švicarji pa so si s četrto točko praktično že zagotovili izločilne boje. Te imajo po dveh zmagah uradno potrjene Nemci.

Škotska je v vodstvo prišla v 13. minuti po strelu Scotta McTominaya in odbitku Fabiana Schära, kateremu je bil večino tekme pripisan avtogol, a so ga na koncu le priznali strelcu McTominayu. Za Švico je v 26. minuti zadel Xherdan Shaqiri.

Drugo današnjo tekmo v tej skupini so dobili Nemci, ki so v Stuttgartu z 2:0 premagali Madžarsko. Na uvodni današnji tekmi v skupini B sta se Hrvaška in Albanija razšli brez zmagovalca (2:2).