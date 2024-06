Zgodba o strelskem incidentu, ki se je lanskega oktobra zgodil v gostinskem lokalu v mariborski mestni četrti Pobrežje, je na mariborskem okrožnem sodišču dobila epilog. Bojan Preradović, ki je 22. oktobra lani v baru Bella izvlekel pištolo in jo nameril proti prijatelju Kristijanu P., je priznal krivdo za poskus uboja in bil obsojen na štiri leta zapora. »Sodišče je zoper obtoženega opravilo predobravnavni narok. Obtoženi je s tožilstvom predhodno sklenil sporazum o priznanju krivde, ki ga je sodišče sprejelo in po presoji zakonitosti kazenske sankcije obtoženemu izreklo v sporazumu dogovorjeno kazen štiri leta zapora,« je potrdila predsednica mariborskega okrožnega sodišča Jasna Murgel.

V isti družbi popivala vso noč

Strelska drama se je odvijala v baru Bella. Kristijan P. in Preradović sta v isti družbi popivala vso noč, ko so naslednji dan prišli v bar Bella, pa sta se imenovana najprej sprla in nato stepla. Preradović je jezen zapustil lokal, čez čas pa se je vrnil s pištolo, vstopil v bar, počakal, da je Kristijan P. prišel iz toaletnih prostorov, in napadel.

Pištolo je sprožil dvakrat, za to, da se nikomur ni zgodilo prav nič, pa je zaslužen njun skupni prijatelj Sebastijan P. Ko je Preradović pritisnil na petelina, se je zagnal proti njemu, ga zgrabil za roko in pištolo preusmeril stran. Vse to je posnela varnostna kamera v lokalu, kar je nekdo nekomu poslal naprej, dan po incidentu pa je posnetek postal viralen in dosegel tudi naše uredništvo. Na posnetku je videti in slišati, da je Sebastijan P. Preradovića hotel odvrniti od napada. »Bojči, daj no,« ga je miril, ker pa prijatelj pištole ni odložil, se je zagnal proti njemu, ga prijel za roko in pištolo usmeril stran od tarče. Sreča v nesreči je bila, da strelec z roko ni trznil čez točilni pult, za katerim je stala natakarica, in da takrat v lokal, ki ima dva vhoda, ni vstopil še kak mimoidoči.

Po prvem zgrešenem strelu je Preradović pištolo usmeril proti nogam Kristijana P., ko je ta že tekel iz lokala, in sprožil še enkrat. S prizorišča streljanja je Preradović pobegnil pred prihodom policije. Našli so ga naslednji dan na naslovu njegove matere, kjer so kriminalisti opravili hišno preiskavo, a orožja niso našli.

Že na dan streljanja, torej dan pred aretacijo Preradovića, so policisti pridržali tudi njegovega znanca, ki ni bil na prizorišču streljanja, so pa bili uniformiranci prepričani, da je bil s strelcem v stiku po dejanju in mu pomagal skriti obleko, ki jo je nosil v času streljanja. Ovadili so ga zaradi pomoči storilcu po kaznivem dejanju. Grozila mu je kazen do pet let zapora, zdaj pa se mu kazenskega postopka ni več treba bati, saj je pristojna tožilka po opravljeni sodni preiskavi po besedah začasnega vodje mariborskega tožilstva »podala izjavo, da zoper njega odstopa od kazenskega pregona, ker ni bilo dokazov, da bi storil kaznivo dejanje«.

Kriminalisti v ovadbi o poskusu umora

Preradović ni imel te sreče. Čeprav v streljanju Kristijana P. ni poškodoval, so mu kriminalisti naprtili, da je prijatelja poskušal umoriti, zaradi česar mu je sprva pretilo najmanj 15 let zapora. Po opravljeni sodni preiskavi, v kateri je Preradovićeva zagovornica Maja Vogrin ves čas zatrjevala, da je pravna kvalifikacija (poskus umora) pretirana oziroma napačna, je tožilka očitke zoper strelca nekoliko omilila in vložila obtožnico zaradi poskusa kaznivega dejanja uboja. Dokazi zoper Preradovića so bili toliko obremenilni, da je ocenil, da se ni smiselno sprenevedati. Privolil je v pogajanje s tožilstvom in s pomočjo zagovornice dosegel, da je tožilka Tadeja Majcen v zameno za takojšnje priznanje krivde privolila v dokaj nizko kazen: štiri leta zapora. Upoštevala je namreč olajševalno okoliščino, da je bil Preradović po oceni sodnega izvedenca psihiatra v času streljanja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Kot rečeno, Preradović Kristijana P. v streljanju ni poškodoval, a je oškodovanec ne glede na to v kazenskem postopku zoper obtoženega priglasil premoženjskopravni zahtevek. Zaradi strahu, ki naj bi mu ga bil povzročil obtoženi, si je obetal 20.000 evrov, vendar sodnica Ksenija Hrastnik o zahtevku ni odločala. »Oškodovanec je bil s svojim premoženjskopravnim zahtevkom napoten na pot pravde,« je povedala predsednica sodišča Jasna Murgel.