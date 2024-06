Poletna noč bo tudi letos slovesno naznanila odprtje Ljubljana Festivala, ki začenja svojo 72. edicijo. Na Kongresnem trgu v Ljubljani napovedujejo gala dogodek, obiskovalce pa bo popeljal na pot spominov na zlato obdobje slovenske zabavne glasbe. Tokrat bodo v ospredju Ditka Haberl, Alenka Pinterič in Neca Falk, tri glasbene ustvarjalke, ki izvirajo iz Maribora in so izvirno zaznamovale slovensko glasbeno dediščino.

Mariborske dive slovenske popevke

Ditka Haberl je s skupino Pepel in kri leta 1975 s pesmijo Dan ljubezni zastopala Jugoslavijo na tekmovanju za Pesem Evrovizije v Stockholmu. Skladbo so prodali v 100.000 izvodih in velja za najbolje prodajano slovensko malo ploščo (singel) vseh časov. Bila je tudi članica skupine Bele vrane, nato je nadaljevala solo kariero. Še pozneje je postala članica opernega zbora mariborske Opere. Njeni sta denimo popevki Nad mestom se dani in Samo nasmeh je bolj grenak.

Alenka Pinterič je redno sodelovala na festivalih Slovenska popevka, Vesela jesen, Opatijski festival. K slovenskemu šansonu je prispevala nekaj nepozabnih pesmi, med njimi so Samota, Šmarnica, Ko sva skupaj. Ko je naletela na The Beatles, so jo tako prevzeli, da je opustila študij klasičnega solo petja, prenehala igrati violino, ustanovila dekliški kvartet The Chains in za vedno v roke vzela kitaro.

Prodorni glas Nece Falk je občinstvo navduševal že v začetku šestdesetih let. S songom Vsi ljudje hitijo je leta 1978 navdušila na Slovenski popevki, vse generacije pa je prevzela s hitom Banane ter albumom Maček Muri in Muca Maca leta 1984. Skupaj je izdala 11 albumov. Njen song je tudi Dravski most, v duetu z Alfijem Nipičem pa je odpela Kako sva si različna.

Nocojšnji spored bo prepletel uspešnice vseh treh umetnic, izvajali pa jih bodo Simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band RTV Slovenija in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Med vokalnimi interpreti bodo Nina Strnad, Nuška Drašček, Darja Švajger, Nuša Derenda, Eva Hren, Anika Horvat, Lara Baruca, Lara Jankovič, Saša Lešnjek, Zala Smolnikar, Andraž Hribar in Oto Pestner. Celoten glasbeni korpus bo vodil dirigent Patrik Greblo, večer pa bo povezoval še en Mariborčan, televizijski voditelj Mario Galunič. Večer bodo sklenili z legendarno popevko Poletna nočElze Budau in Mojmirja Sepeta, ki letos praznuje 60. jubilej. Glede tega, kdo jo bo odpel, so organizatorji ostali skrivnostni.

Poklon Pucciniju in jazz koncert z Arturom O'Farrillom

Med prestižnejše dogodke festivala sodijo opere in že v prvem tednu, 26. junija, bo na sporedu Tosca, s čimer se festival poklanja tudi Puccinijevemu letu. Solisti bodo mednarodno uveljavljeni umetniki: slovenska vzpenjajoča se zvezda Rebeka Lokar, srbski baritonist z mednarodno kariero Željko Lučić in čilsko-ameriški tenorist Jonathan Tetelman, ki pride iz Metropolitanske opere v New Yorku samo zaradi ljubljanske predstave. Tosco so premierno izvedli 17. maja v Operi SNG Maribor v režiji Piera Francesca Maestrinija. V Ljubljani bo igral Simfonični orkester SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča.

V Poletnem gledališču Križanke se bo 28. junija festival nadaljeval z gledališko-glasbenim projektom vsestranskega umetnika Radeta Šerbedžije. Z njim prihaja njegova skupina Zapadni kolodvor, na odru pa bo še nekaj glasbenih gostov: Vasil Hadžimanov, Miroslav Tadić, Yvette Holzwarth in Jure Ivanušič.

V Križankah bo dva dni pozneje, 30. junija, potekal jazz koncert, ki je nastal na pobudo selektorja Braneta Rončela. V Slovenijo bo prvič prišel mehiško-ameriški pianist Arturo O'Farrill. To bo zvezdnikov edini nastop v Evropi. Že njegov oče Chico O'Farrill je sodeloval s pomembnimi glasbenimi osebnostmi na jazz in latino sceni, mati Lupe Valero je bila vokalista. Ko se je družina sredi šestdesetih let iz Mehike preselila v New York, je Arturov talent prva prepoznala Carla Bley. O'Farrill je pozneje z Afro Latin Jazz Orchestra dobil sedem grammyjev, zadnjega lani za album Fandango at the Wall in New York.