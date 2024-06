Predstavnikom Bele hiše se od jeze kar kadi iz ušes zaradi videonagovora izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, v katerem omenja ameriško vlado, ki da zavira dostavo vojaške pomoči Izraelu.

Tako je danes prvi poročal portal Axios in dodal, da je Bidnova administracija zaradi Netanjahujevega posnetka preložila za četrtek predvidene dvostranske pogovore na visoki ravni o Iranu s predstavniki Izraela, ki so že bili na poti v ZDA.

⚡️🇺🇸🇮🇱 NOW: A furious Netanyahu urges Biden and Blinken to unfreeze weapons transfer to Israel: "During World War II, Churchill told the US: Give us the tools, we'll do the job. And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster.” pic.twitter.com/lYY9MkAv3I — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) June 18, 2024

Netanjahu je v kratkem videu dejal, da je ameriškemu zunanjemu ministru Antonyju Blinknu nedavno dejal, da je »nepojmljivo, da je administracija v zadnjih mesecih zadrževala orožje in strelivo za Izrael. Za Izrael, ki je najtesnejši zaveznik, ki se bori za svoje življenje, ki se bori proti Iranu in drugim skupnim sovražnikom.«

Dejal je, da mu je Blinken zagotovil, da je treba skupaj odpraviti ozka grla v dostavi orožja. »Vsekakor upam, da je tako. Moralo bi biti tako,« je v angleščini dejal Netanjahu in namignil, da to ovira izraelsko ofenzivo proti Hamasu. »Dajte nam orodje in delo bomo končali hitreje,« je rekel.

»Ne vemo, o čem govori«

Netanjahujev kabinet najbrž ni naključno objavil posnetka kakšno uro pred napovedano Blinknovo tiskovno konferenco v Washingtonu, na kateri so potem deževala vprašanja na to temo. Zunanji minister posnetka sicer ni hotel podrobneje komentirati, tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre pa je kasneje dejala: »Resnično ne vemo, o čem (Netanjahu) govori.« Dejala je, da so ZDA ustavile samo pošiljko bomb zaradi zaskrbljenosti nad njihovo uporabo na urbanih območjih Gaze.

Nekdanji Netanjahujev svetovalec Aviv Mushinsky je za Associated Press ocenil, da premierjev kabinet morda pripravlja podlago za to, da si bo lahko lastil zasluge, če ZDA sprostijo pošiljko bomb prihodnji teden, ko na obisk v ZDA prihaja obrambni minister Joav Gallant.

Bojkot govora v kongresu

Bidnova vlada in Netanjahu sta si v zadnjem času vse bolj navzkriž zaradi razdejanja in civilnih žrtev v Gazi. Bela hiša sicer še naprej podpira Izrael in tako bo tudi ostalo, trenjem navkljub. Na poti so nova finančna pomoč in pošiljke orožja, tudi letala F-15. Vendar Biden pod pritiskom domače javnosti prepričuje Izrael o zaustavitvi napadov. Predstavil je načrt za končanje vojne v treh delih, ki ga je sprva predstavil kar kot izraelski predlog, čeprav to očitno ni bil. Netanjahu nasprotno noče dajati zagotovil o trajnem premirju in vztraja pri uničenju Hamasa.

Biden sicer dobro ve, kako je leta 2015, ko je bil podpredsednik, Netanjahu govoril v ameriškem kongresu in spodkopaval politiko Obamove Bele hiše do Irana. Sedanji video morda razume podobno pa tudi kot vmešavanje v predvolilno kampanjo, saj so republikanci glede pomoči Izraelu bolj enotni. In Netanjahu je spet povabljen, da govori pred kongresom, kar se bo zgodilo julija. Povabili so ga republikanci in demokrati – slednji sicer bolj stisnjenih zob, saj so mnogi med njimi temu nasprotovali, kar nekaj kongresnikov in senatorjev pa je že napovedalo bojkot, tudi eden med njimi, ki je Jud.