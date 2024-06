Ruski predsednik Vladimir Putin je končal dvodnevni obisk v Severni Koreji, ki je postala pomembna zaveznica Moskve šele zaradi vojne v Ukrajini. Na neki način je ponižujoče za Rusijo, da jo je v ukrajinski vojni, vsaj do neke mere, rešila revna Severna Koreja z dobavo menda več kot pet milijonov topovskih granat od lanske jeseni.

ZDA in njihove azijske zaveznice – v prvi vrsti Južna Koreja, ki doživlja vedno nove napetosti na meji s severno sosedo – pa so zaskrbljene zlasti zato, ker se bojijo, da bi Putinova Rusija totalitarnemu režimu v Pjongjangu omogočila prevzem tehnologije, med drugim za izstrelitev satelitov, s katero bi lahko Severna Koreja izpopolnila uporabo balističnih in drugih raket z jedrskimi glavami. O tej ruski pomoči, ki bi lahko bila odločilna pri severnokorejskem razvoju modernega jedrskega orožja, sicer ni dokazov.

Medsebojna pomoč v primeru napada

V torek zvečer je Putina na letališču v Pjongjangu objel diktator Kim Jong Un, ob cestah pa ga je pričakalo na desettisoče plakatov z njegovo fotografijo. Drugič je v Severni Koreji. Prvič jo je obiskal leta 2000, na začetku svojega vodenja Rusije, ko ga je gostil Kimov oče Kim Jong Il.

Kim in Putin sta v mednarodni politiki v veliki meri izobčena, njuni državi pa na udaru zahodnih sankcij. Kim je precej izoliran v mednarodnih odnosih zaradi razvoja jedrskega orožja. Putin je v Pjongjangu, kjer so mu pripravili veličasten sprejem na trgu Kim Il Sunga (Kimovega dedka), izjavil, da bi bilo treba ponovno preučiti sankcije varnostnega sveta ZN proti Severni Koreji zaradi njenega jedrskega programa. Te so bile sprejete med letoma 2006 in 2017 in Rusija jih tedaj ni blokirala z vetom.

»Danes se skupaj borimo proti hegemonistični in neokolonialistični politiki ZDA in ameriških satelitov,« je dejal Putin na slavnostni večerji ob Kimu. Nekaj ur pred tem sta podpisala sporazum o strateškem partnerstvu, kar je Putin označil za dolgoročno protiameriško zavezništvo. Gre za sporazum, ki predvideva medsebojno pomoč med državama, če bi bila ena od obeh napadena. Kim je ob Putinu, »najboljšem prijatelju korejskega naroda«, dejal, da gre za »dokument povsem pacifistične in obrambne narave«.

Vsak trinajsti dela v orožarski industriji

Putin je Kima tudi ponovno povabil na obisk v Moskvo. Sicer ga je že dvakrat gostil na ruskem Daljnem vzhodu. Septembra lani sta se menda v Vladivostoku dogovorila o dobavah severnokorejskih raket in topovskih granat Rusiji, Kim pa naj bi v zameno dobil hrano in rusko tehnologijo za izdelavo modernega orožja, kar pa sta obe državi zanikali.

Izvoz granat, raket in drugega orožja v Rusijo naj bi postal pomemben del severnokorejskega gospodarstva in po ocenah televizije France24 zaposluje dva milijona od 26 milijonov prebivalcev Severne Koreje. Rusija pa zdaj tudi preprečuje lakoto v Severni Koreji.

»Vse tesnejše sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo mora vznemiriti vsakogar, ki si prizadeva za mir na Korejskem polotoku in ki podpira Ukrajino proti ruski agresiji,« je izjavil tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva Pat Ryder. Natov generalni sekretar Jens Stoltenberg pa je dejal, da Putinov obisk v Severni Koreji potrjuje, da ima Rusija tesne odnose z avtoritarnimi državami, kot sta tudi Kitajska in Iran.