Z vrha lestvice je izrinil tehnološkega velikana Microsoft. Tečaj vrednostnih papirjev Nvidie je v torek pridobil tri odstotke in se približal 136 dolarjem za delnico. Vrednost podjetja je tako dosegla 3340 milijard dolarjev, kar je 180 odstotkov več kot ob začetku leta.

Nvidia velja za ključnega proizvajalca računalniških čipov, potrebnih za programsko opremo za umetno inteligenco. Ta je v zadnjih letih na račun produktov generativne umetne inteligence, kot je ChatGPT, in mrzličnih poskusov sledenju tej tehnologiji, doživela izjemen razvoj. Posledično je prišlo do velikega skoka povpraševanja po Nvidiinih proizvodih oziroma krepkega skoka prodaje in dobička tega podjetja.