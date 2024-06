Ko je slovenski selektor Matjaž Kek nocoj stopil v sobo za novinarske konference na kultnem stadionu v Münchnu, je prišlo do zapleta. Ni hotel sedeti v sredini skupaj s Petrom Stojanovićem, ampak je v skladu s tradicijo in vraževerjem na sedežu na skrajni desni strani mize, ki je bil predviden za voditelja tiskovne konference Tilna Trotovška.

Prišlo je do presedanja, kakršnega smo doživeli že ob gostovanju slovenske reprezentance v Skopju, razlika je bila v tem, da so v prestolnici Severne Makedonije tedaj prestavljali tudi mikrofone in reklamne panoje.

Krivdo za zmedo je Kek naprtil tiskovnemu predstavniku NZS Matjažu Krajniku. Napetost očitno raste. Pred slovensko reprezentanco je ena največjih tekem v njeni zgodovini. Obeta se klasičen derbi dveh držav s področja nekdanje Jugoslavije. Zaradi največje selitve Slovencev v zgodovini bo padel rekord po številu navijačev na tekmi v tujini. Tudi na igrišču bo spektakularno, saj bosta obe ekipi iskali zmago, ki jo potrebujeta za preboj v izločilne boje.

Enako kot Stojković je tudi Kek napovedal, da je prišel po zmago

»Priznam, razmišljam tudi o kakšni spremembi v ekipi. Zaradi ritma, ki ga bo zahtevala tekma v vročem vremenu, bomo potrebovali več kot 11 igralcev, zato razmišljamo, kako razporediti moči proti tako zahtevnemu tekmecu, kot je Srbija. Upam, da bodo gledalci iz nekdanje skupne države naredili dobro vzdušje tako, da bodo navijači navijali za svoje in spoštovali tekmeca. Rivalstvo je veliko, a se dobro zavedamo, kako kakovosten tekmec je Srbija in kako zahtevna tekma nas čaka. Pričakujem, da bomo pred velikim številom slovenskih navijačev prevzeli odgovornost in na pozitiven način odgovorili na izziv,« je začel Matjaž Kek.

Kek je posebej je poudaril, da povsem razume selektorja Srbije Stojkovića, ki je tri ure pred njim v istem prostoru napovedal, da je prišel po zmago in odločno pripomnil, da tudi Slovenija razmišlja enako. Srbski selektor Stojković in novinarji z izbranimi besedami govorijo o Keku kot udarni moči slovenske reprezentance. »Verjemite mi, da bom na tej tekmi na igrišču najmanj pomemben jaz. Vsi od Oblaka pa do zadnjega Zeljkovića bodo tisti, ki bodo delili karte. Jaz skupaj s strokovnim štabom, ki se je dokazal tudi, ko me ni bilo, fantom neizmerno zaupamo. Tudi, ko nam ne gre, znamo potrpeti in odgovoriti na izzive. Vesel sem, da lahko vodim skupino teh fantov. Zame je to privilegij v življenju in ne le poklic,« je razlagal Kek.

Ne dvomi, da bo ta ekipa rasla iz minute v minuto. »Pomembno je, da bodo fantje sproščeni, samozavestni, imajo svoj cilj in spoštujejo nasprotnika. Dobro se zavedamo kakovosti srbske reprezentance, kako dobro je vodena. Če bi govoril o posameznikih v ekipi Srbije, bi bilo nekorektno do vseh ostalih. Oboji imamo v mislih pozitiven rezultat, poti do njega pa so različne. Upam, da bomo znova dokazali, da smo zasluženo na evropskem prvenstvu. Zelo sem zadovoljen z odnosom, ki so ga pokazali proti Danski,« je kar vrelo iz Keka. Ni hotel komentirati primera Dušan Tadić v srbski reprezentanci.

Obrambo čaka garanje proti Mitroviću in Vlahoviću

Kek bo v pripravi izkoristil informacije z dveh tekem v ligi narodov leta 2022. Slovenija je zaradi remija proti Danski v boljšem položaju kot Srbija, ki je izgubila proti Angliji. Srbija optimizem gradi na dobri igri proti favoritom skupine C.

Slovenska računica je zmaga, s katero bi si že pred tekmo z Anglijo priigrala napredovanje v izločilne boje. »Srbija si je po prikazani igri v drugem polčasu proti Angliji zaslužila več, kot je iztržila. Po porazu je logično, da razmišljajo, kako priti do točk, ki jih bodo ohranile v boju za napredovanje. Na razplet bo vplivalo tudi to, kdo se bo bolje prilagodil na zgodnjo uro in visoke temperature. Uspešnejši bo tisti, ki bo odločnejši, agresivnejši, pogumnejši in bolj verjel v svoje sposobnosti. Mi bomo to skušali narediti na naš način. Slovenija ni favorit v skupini, ne glede na dobro igro v drugem polčasu proti Danski. Zdaj je vse to treba prenesti na naslednjo tekmo. Zelo se veselim tekme, izziva, ki je pred nami,« je končal Kek.

Obrambo čaka garanje, kako ustaviti napadalca Srbije Mitrovića in Vlahovića. Tekma se bo odločala v zvezni vrsti, medtem ko je šibkejši del Srbije obramba.

Stojanović bo moral krotiti čustva V imenu slačilnice je spregovoril Petar Stojanović, ki je po poškodbi mišice znova v polnem treningu in lovi tekmovalni ritem. »Izhodišče je, da igramo tako kot proti Danski v drugem polčasu. Pričakujem fenomenalno tekmo na igrišču in tribunah. Veliko bo čustev, a igralci jih bomo morali nevtralizirati. Upam, da jih bomo lahko pokazali po tekmi. Prosim navijače za športno navijanje, pričakujem veliko podporo slovenskih. Ponosni smo, da smo del tega spektakla. Tekma bo drugačna, kot je bila proti Danski. Ni dvoma, da bo tekma zelo težka,« je bil jasen Petar Stojanović.