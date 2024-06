Nogometaši Nemčije, gostiteljice EP, so v drugem krogu skupine A zabeležili še drugo zmago. Po zmagi nad Škotsko s 5:1 so bili v Stuttgartu z 2:0 boljši še od Madžarske, za njih venomer neugodne tekmece. S tem so si Nemci praktično že zagotovili nastop v izločilnih bojih, medtem ko imajo Madžari, ki so v prvem krogu z 1:3 izgubili proti Švici, zato le še teoretične možnosti.

Nemci tokrat niso bili tako prepričljivi kot proti Škotski, a še vedno precej boljši od tekmecev. Težave so imeli v prvi polovici prvega polčasa, ko so imeli svoje priložnosti tudi Madžari. Niso jih izkoristili, z nekaj smole nato prejeli prvi gol, po katerem pa so domači povsem zagospodarili na igrišču.

Madžari so hitro pokazali, da jih predstava Nemcev na uvodu prvenstva ni prestrašila. Zavedali so se, da si po porazu proti Švici ne morejo privoščiti nove izgube vseh točk in krenili napadalno, že prvem napadu pa so si po neodločnosti Joshue Kimmicha pripravili prvo priložnost. Roland Sallai je prišel sam pred vratarja Manuela Neuerja, a je ta medsebojni dvoboj dobil. Do polovice prvega polčasa so še nekajkrat streljali, toda nemška obramba je bila venomer na mestu, praviloma je njihove poskuse blokirala.

Nemci so si prvo priložnost pripravili v peti minuti, ko se je ta ponudila Kaiu Havertzu, izkazal pa se je madžarski vratar Peter Gulacsi, ki je žogo odbil v kot. Po njem je z volejem poskusil še Robert Andrich, tudi on pa žogi ni našel poti do mreže.

Do spremembe rezultata je prišlo v 22. minuti, ta ni bila posledica kakšne posebno lepe akcije gostiteljev, ampak serije nesrečnih stvari za madžarsko obrambo, ki ni znala izbiti žoge iz svojega kazenskega prostora. Menili so tudi, da je Ilkay Gündogan, ki je bil podajalec pri golu Jamala Musiale, do žoge prišel po prekršku nad Willijem Orbanom.

Takoj po prejetem golu je Dominik Szoboszlai odlično izvedel prosti strel, toda Neuer je še enkrat odlično posredoval, z obrambo pa vlil dodatnih moči, sproščenosti in poguma svojim soigralcem. Ti so povsem zagospodarili na igrišču, čeprav si priložnosti do odmora niso več pripravili. Madžari so v tem obdobju redko prišli pred tekmečevega vrata, ob koncu polčasa po prekinitvi sicer dosegli gol, vendar ga je sodnik zaradi nedovoljenega položaja razveljavil.

Premoč domačih se je nadaljevala tudi na začetku drugega dela. V 55. minuti je do strela prišel Toni Kroos, izkazal se je Gulacsi, po enem redkih protinapadov gostov je bil z glavo nenatančen tudi Barnabas Varga.

V 67. minuti je bila usoda Madžarov bolj ali manj zapečatena. Če so imeli pri prvem prejetem golu veliko smole, pa so jih tokrat tekmeci povsem izigrali. Musiala je na levi strani podal žogo do Maximiliana Mittelstädta, ta je v sredini lepo našel Gündogana, katerega strel je bil dovolj natančen, da se je zatresla mreža.

Tudi po drugem golu je bila Nemčija boljša, imela je še nekaj pol priložnosti, toda rezultat se ni spremenil.

Zvečer bo v tej skupini v Kölnu še tekma med Škotsko in Švico.