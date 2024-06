Na münchenski stadion Allianz Arena bodo jutri prišli premier Robert Golob skupaj s Tino Gaber, predsednica države Nataša Pirc Musar, gospodarski minister Matjaž Han, zunanja ministrica Tanja Fajon in ljubljanski župan Zoran Janković.

Kot so zapisali v kabinetu predsednika vlade, je evropsko prvenstvo v nogometu odlična priložnost za športno, turistično in gospodarsko promocijo Slovenije ter za krepitev vsestranskega sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo. Prav vsi funkcionarji pa svoj obisk tekme dopolnjujejo z državnimi obiski.

V München zaradi državnih obveznosti

Premier Robert Golob se je v torek mudil v Parizu, danes pa se je v Nemčijo odpravil z redno letalsko linijo iz Pariza. V kabinetu so poskrbeli, da ima premier Golob v Münchnu tudi poslovne obveznosti, saj se je danes sestal z bavarskim ministrskim predsednikom dr. Markusom Söderjem, skupaj z ministrom Matjažem Hanom pa se je udeležil še poslovno-investicijskega kongresa.

Zvečer je premier na sprejemu ob dnevu državnosti in uvrstitvi slovenske reprezentance na Euro 2024, jutri pa predsednika vlade in gospo Tino Gaber čaka samo še ogled nogometne tekme. V kabinetu so pojasnili, da se bo premier v Slovenijo vrnil z avtomobilom, za varnost pa bo poskrbljeno tako kot ves čas njegovega službenega potovanja.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in minister za gospodarstvo Matjaž Han sta se v München odpravila z avtomobilskim prevozom. Tudi v tem primeru je za varnost poskrbljeno po standardnem postopku varovanja političnih funkcionarjev na obiskih v tujini.

Predsednica na pot ločeno, Janković ostaja skrivnosten

Predsednica države Nataša Pirc Musar se je v München prav tako odpravila zaradi državnih obveznosti. Skupaj s predsednikom vlade, ministrico in ministrom se je udeležila sprejema ob dnevu državnosti in uvrstitvi slovenske reprezentance na Euro 2024, kjer je bila tudi častna govornica.

Jutri bo obiskala evropsko šolo v Münchnu, v to bavarsko mesto pa se je odpravila z avtomobilom in v povsem ločeni organizaciji od preostalih vladnih funkcionarjev.

Tekmo si bo ogledal tudi ljubljanski župan Zoran Janković, vendar nam na občini niso povedali, ne kako se župan odpravlja v München ne kdo ga je tja povabil.

Varnost ne predstavlja izziva

Poskušali smo odkriti, kaj skupinski obisk najvišjih slovenskih funkcionarjev pomeni za varnost. Nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencija (Sova) Andrej Rupnik nam jepovedal, da takšni obiski niso nič nenavadnega. »Ko se vladni funkcionarji odpravijo na obisk v tujino, morajo to napovedati predhodno, država gostiteljica pa mora primerno poskrbeti za varnost. Prav zato je tudi tokratni ogled tekme prepleten z državnimi obiski,« doda.

Povedal je še, da je sicer nekoliko nenavadno, da se vsi najvišji funkcionarji odpravljajo na pot sočasno, in da gre po njegovem mnenju le za nabiranje političnih točk. Posledično bo tak obisk zahteval bistveno več varnostnega osebja in višji finančni vložek. Za konec je dodal: »Menim, da je tak obisk nekoliko otročji. Predvsem ob vseh preostalih problemih, ki jih imamo.« Ali bodo visoki funkcionarji na tekmi sedeli skupaj ali ločeno, ni znano.

